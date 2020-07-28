Зарплатные ожидания жителей Алтайского края снизились

Зарплатные ожидания жителей Алтайского края с начала 2020 года снизились на 1,04%, пишет "Алтайская правда" со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы hh.ru.
Так, если в январе жители региона хотели получать в среднем 30 086 рублей, то в июне эта планка снизилась до 29 773 рублей.
Однако барнаульцы, напротив, теперь согласны работать за большую зарплату. Если в январе ожидаемая заработная плата составляла 29 885 рублей, то в июне она была на уровне 29 998 рублей.
Эксперты отмечают, что падение этого показателя наблюдается по всей стране. За первые шесть месяцев 2020 года зарплатные ожидания снизились на 5,15% – с 46 814 рублей до 44 404 рублей. Такое явление объясняется непростой экономической ситуацией в стране.
Комментарии
Ещё 20 лет такой же стабильности и жители края будут рады работать за похлёбку и ломоть хлеба?
к успеху нас обнуленный ведет. а обещал процветание, подъем с колен.
28.07.2020 10:47
krash
Так он и не обманул! Друзья его и процветают. Он все для этого делает.
мне вот просто интересно: откуда такие суммы по средней заработной плате в Алтайском крае? какие 30 000? Такое впечатление, что с потолка взяли и нарисовали.
Лана, вполне похоже на правду. Они же пишут цифру до вычета налогов. К тому же у нас много чиновников и различных гос служащих получающих куда больше 30000.