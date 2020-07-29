Вакцина от коронавируса, созданная в Национальном исследовательском центре имени Гамалеи, передана на экспертизу и, предположительно, будет зарегистрирована 10-12 августа. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на проверенный источник.
"После этого, как ожидается, 15 августа вакцина может поступить в гражданский оборот", – добавил он.
На данный момент препарат находится на экспертизе в ФГБУ "Научный центр экспертизы средств медицинского применения". После формирования полного пакета документов на лекарство, они поступят в Минздрав, где вакцину зарегистрируют.
Ранее источник в правительстве сообщил изданию, что препарат зарегистрируют в начале августа, но использоваться он будет избирательно. По его словам, вакцинировать будут людей из групп риска – учителей, врачей и других, а также более 1500 добровольцев.
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