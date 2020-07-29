В Белоруссии силовики задержали наемников из российской ЧВК Вагнер

В Белоруссии силовики задержали 33 россиян из частной военной компании Вагнер, сообщает БелТА.
Как рассказали в правоохранительных органах, по поступившей информации в границу пересекли более 200 боевиков, целью которых была дестабилизация обстановки в период избирательной кампании. При себе каждый россиянин имел небольшую ручную кладь, а некоторые из них везли три тяжелых чемодана.
По прибытии задержанная группа заселилась в одну из гостиниц Минска, однако 27 июля переехала в один из санаториев столичного района. Внимание учреждения россияне привлекли однотипной одеждой в стиле милитари и нехарактерным для туристов поведением.
"Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания. Они небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория", – пишет БелТА.
После сообщения администрации мужчины были задержаны группой "А" КГБ при поддержке ОМОН. Кроме того, еще одного человека обнаружили на юге страны.
На данный момент Следственный комитет проводит проверку в отношении указанных лиц.
Комментарии
"держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания." "в однотипной одежде в стиле милитари."
Они там в Белорусии картошки объелись?
Президент России Владимир Путин заявил, что частная военная компания «Вагнер» может работать в любых странах, если наемники не нарушают российские законы.
«Если они не нарушают российского закона, они могут продавливать свои бизнес-интересы в любой точке планеты», — сказал Путин на пресс-конференции. Он отметил, что, если ЧВК «Вагнер» нарушает законы в России, то Генпрокуратура РФ должна дать правовую оценку.
* Вскоре после выступления Путина в Генпрокуратуре сообщили, что им неизвестно о каких-либо противоправных действиях ЧВК «Вагнер». (с)
20 декабря 2018 г.
21:18
Что по-твоему они нарушили в Белоруссии тем, что группой переехали в местный санаторий?