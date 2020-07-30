В Алтайском крае возле трассы прогулялся медведь. Видео

Водитель заметил прогуливающегося возле трассы в Тогульском районе бурого медведя. Косолапый, как примерный пешеход, убедился, что его пропускают, а затем торопливо пересек автодорогу.
В конце концов, внимание людей обеспокоило животное, и оно поспешно скрылось из их поля зрения.
Видеозапись инцидента опубликовала в своем аккаунте в Instagram газета "Каменские известия". Издание уточняет, что медведя заметили на границе Алтайского края и Кемеровской области.
Ранее amic.ru писал, что в Алтайском крае определены сроки охоты на бурого медведя и дичь. Сезон начнется 1 августа и продлится до 30 ноября в общедоступных охотничьих угодьях Алтайского, Ельцовского, Красногорского, Курьинского и Солонешенского районов.
Комментарии
Съёмки велись скрытой, очень скрытой камерой.
Сколько таких мишек убьют с 1 августа по 30 ноября?
Скриншот тоже достойный. Как будто через банку с водой снимали.
Хотите профессионально, смотрите канал Discovery. А здесь непосредственно, поэтому очень мило
Асфальт снимал больше.
Девка сильно испугалась: "Поворачивай назад домой".