Водитель кроссовера снес велосипедиста на пешеходном переходе в Барнауле. Видео

Дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедиста и легкового автомобиля произошло в четверг вечером, 30 июля, в Барнауле, пишут очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте".
По словам свидетелей, авария случилась на пешеходном переходе в районе дома № 104 по улице Балтийской.
"Сбили парня, который по пешеходному переходу переезжал на велосипеде. Парень лежит на асфальте, жив. Скорая в пути", – говорится в сообщении.
Как информируют в паблике Barnaul 22, за рулем автомобиля, который наехал на молодого человека, находилась девушка.
Отметим, что в соцсетях после новости об этом ДТП разгорелась настоящая дискуссия: пользователи спорят о том, кто виновник аварии – велосипедист, нарушивший ПДД, или водитель кроссовера, который якобы мчался на "не хилой" скорости.
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