Вакцинация от COVID-19 в России будет бесплатной, заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Мы планируем, что вакцинация от коронавируса будет покрываться полностью из бюджета. Соответственно, схема вакцинации всем известна – она будет плановой", – сказал Мурашко журналистам.
Как ранее писал amic.ru, министр здравоохранения рассказал, что введение вакцины от коронавирусной инфекции будет добровольным. Мурашко отметил, что эпидситуация в РФ находится на разных уровнях в зависимости от регионов. Гражданам министр рекомендовал сделать к осени прививки от гриппа и пневмококка.
Он также напомнил, что в РФ уже заканчивают клинические испытания препарата от коронавирусной инфекции, который разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Кроме того, разрешение на проведение клинических испытаний лекарства на добровольцах получил центр "Вектор".
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