Уроженку Барнаула арестовали по подозрению в убийстве рэпера Картрайт

Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте супруги рэпера Александра Юшко (известен под псевдонимом Энди Картрайт), которую подозревают в его убийстве. Об этом сообщает РИА Новости.
"Смольнинский районный суд избрал в качестве меры пресечения Марине Кохал заключение под стражу", — констатировал судья. Подозреваемая проведет в СИЗО ближайшие два месяца.
Уроженка Барнаула своей вины не признала. Она настаивает на том, что возлюбленный умер без ее помощи, хотя и не отрицает сам факт расчленения тела.
Как ранее писал amic.ru, на 30-м году жизни умер участник шоу Versus Battle Александр Юшко, известный как Энди Картрайт. Его жена, уроженка Барнаула Марина Аксова, решила спрятать тело, расчленив его и распихав по пакетам. Внутренние органы супруга постирала в стиральной машинке, а другие части тела вываляла в соли, при этом теща помогала своей дочери пилить труп.
Позднее стало известно, что в организме рэпера не было наркотиков – эксперты обнаружили только алкоголь. Свой поступок девушка объяснила тем, что не хотела для мужа бесславной смерти от передозировки и решила, что он "просто исчезнет".
Следователи подозревают, что Кохал убила супруга на почве ревности. Из переписки музыканта следует, что у него была любовница и жена об этом знала. В СМИ даже появилась информация, что незадолго до смерти рэпер выразил желание бросить жену и уйти к любовнице.
Комментарии
Кто это? Почему я про них читаю каждый день?
Кишки не каждый день стирают. Потому и читаешь. Это очень увлекательно и познавательно. Тем более репер. Реп читал.
4.08.2020 06:37
- гость -
Кто это? Почему я про них читаю каждый день?
Это наша гордость алтайская
Она, да заринский Тухляш