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Уроженку Барнаула арестовали по подозрению в убийстве рэпера Картрайт

, ИА "Амител"
По версии следствия, женщина могла расчленить супруга, чтобы скрыть преступление
Александр Юшко и Марина Кохал / Фото: ourstyle.ru

Александр Юшко и Марина Кохал / Фото: ourstyle.ru

Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте супруги рэпера Александра Юшко (известен под псевдонимом Энди Картрайт), которую подозревают в его убийстве. Об этом сообщает РИА Новости.

"Смольнинский районный суд избрал в качестве меры пресечения Марине Кохал заключение под стражу", — констатировал судья. Подозреваемая проведет в СИЗО ближайшие два месяца.  

Уроженка Барнаула своей вины не признала. Она настаивает на том, что возлюбленный умер без ее помощи, хотя и не отрицает сам факт расчленения тела.

Как ранее писал amic.ru, на 30-м году жизни умер участник шоу Versus Battle Александр Юшко, известный как Энди Картрайт. Его жена, уроженка Барнаула Марина Аксова, решила спрятать тело, расчленив его и распихав по пакетам. Внутренние органы супруга постирала в стиральной машинке, а другие части тела вываляла в соли, при этом теща помогала своей дочери пилить труп.

Позднее стало известно, что в организме рэпера не было наркотиков – эксперты обнаружили только алкоголь. Свой поступок девушка объяснила тем, что не хотела для мужа бесславной смерти от передозировки и решила, что он "просто исчезнет".

Следователи подозревают, что Кохал убила супруга на почве ревности. Из переписки музыканта следует, что у него была любовница и жена об этом знала. В СМИ даже появилась информация, что незадолго до смерти рэпер выразил желание бросить жену и уйти к любовнице.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

4.08.2020 06:37
- гость -

Кто это? Почему я про них читаю каждый день?

4.08.2020 06:41
- гость -

Кишки не каждый день стирают. Потому и читаешь. Это очень увлекательно и познавательно. Тем более репер. Реп читал.

4.08.2020 08:07
- гость -

4.08.2020 06:37
- гость -
Кто это? Почему я про них читаю каждый день?

Это наша гордость алтайская
Она, да заринский Тухляш

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