Повторная вспышка COVID-19 в России возможна из-за возвращения туристов

Осенью в России возможна вспышка заболеваемости COVID-19 из-за возвращения туристов с курортов. Об этом в интервью "Известиям" рассказала завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова.
"В сентябре возможно повышение заболеваемости, потому что большинство путешественников вернется домой. Но рост не будет сильным. Надо учитывать, что все же какая-то часть населения уже переболела", – заявила специалист.
При этом серьезных опасений по поводу новой вспышки у специалиста нет. По ее словам, в России значительно улучшилась диагностика коронавируса, а система здравоохранения полностью готова к резкому всплеску заболеваемости.
Комментарии
Встречайте оськиных с доминиканками
а не проще их изолллировать эту пару сотню человек. в карантинной зоне чем ВСЮ СТРАНУ потом в заперти держать?
Или это не интересно? это цель?
Какие туристы с каких курортов?
За уши уже притягивают. Пургу гонят.
Внутри уже попереопылялись все. А зарубежье почти закрыто.
Эти туристы что слону дробина.
Это что стакан воды в реку выплеснуть и заявить о возможном затоплении.
А про китайцев с рынка на космонавтов59 забыли?
Они там втихушку летучих мышей чпокают
Эти китайцы уже русифицированные, по больше некоторых Русских)
С каких курортов люди вернутся? все авиасообщение закрыто!