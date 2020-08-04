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Повторная вспышка COVID-19 в России возможна из-за возвращения туристов

, ИА "Амител"
При этом система здравоохранения полностью готова к такому развитию событий
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Осенью в России возможна вспышка заболеваемости COVID-19 из-за возвращения туристов с курортов. Об этом в интервью "Известиям" рассказала завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова.

"В сентябре возможно повышение заболеваемости, потому что большинство путешественников вернется домой. Но рост не будет сильным. Надо учитывать, что все же какая-то часть населения уже переболела", – заявила специалист.

При этом серьезных опасений по поводу новой вспышки у специалиста нет. По ее словам, в России значительно улучшилась диагностика коронавируса, а система здравоохранения полностью готова к резкому всплеску заболеваемости.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

4.08.2020 10:07
- гость -

Встречайте оськиных с доминиканками

4.08.2020 10:09
krash

а не проще их изолллировать эту пару сотню человек. в карантинной зоне чем ВСЮ СТРАНУ потом в заперти держать?

Или это не интересно? это цель?

4.08.2020 10:14
- гость -

Какие туристы с каких курортов?
За уши уже притягивают. Пургу гонят.
Внутри уже попереопылялись все. А зарубежье почти закрыто.
Эти туристы что слону дробина.
Это что стакан воды в реку выплеснуть и заявить о возможном затоплении.

4.08.2020 10:57
- гость -

А про китайцев с рынка на космонавтов59 забыли?
Они там втихушку летучих мышей чпокают

4.08.2020 11:21
Ivan

Эти китайцы уже русифицированные, по больше некоторых Русских)

4.08.2020 11:30
- гость -

С каких курортов люди вернутся? все авиасообщение закрыто!

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