Врач рассказал, чем опасна баня

Посещение бани может обернуться проблемами со зрением. Об этом заявил хирург-офтальмолог Дмитрий Дементьев.
Врач рассказал, что многие люди страдают от нарушения сосудистого тонуса или вегетатики, вплоть до гипертонического криза. В этом случае высокие температуры вызывают спазм сосудов головного мозга или даже отек роговицы. Также возможны острые приступы глаукомы, что грозит обернуться моментальной потерей зрения.
"Поэтому людям, у которых есть глаукома, анатомическое сужение параметров внутриглазных, лучше в баню не ходить или ходить очень аккуратно", – заявил Дементьев в эфире телеканала "Россия 1".
Как уже писал amic.ru, ранее ученые рассказали, как снизить риск развития деменции на 40%. Для этого нужно тщательно следить за своим давлением, скинуть лишний вес, регулярно подвергать себя физическим нагрузкам, полностью отказаться от курения.
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А гонорею отменили?