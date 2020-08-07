В Республике Алтай частично сняли ограничения по коронавирусу

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин 7 августа провел заседание оперативного штаба, на котором приняли решение смягчить профилактические меры по коронавирусу. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Так, с 8 августа разрешено возобновить работу многофункциональным центрам. Местным жителям теперь разрешено обращаться в МФЦ не только по предварительной записи, но и в обычном порядке. Прием посетителей будет вестись в условиях дезинфекции помещений и соблюдения масочного режима.
Медицинским организациям, при условии стабильной эпидемиологической обстановки в муниципалитетах, теперь можно проводить плановый прием пациентов, в том числе, диспансеризации и профилактические осмотры. Кроме того, возобновят работу стационары.
С субботы откроются спортзалы и фитнес-центры. Тренировки можно будет производить с соблюдением всех предписанных надзорными органами мер безопасности, в том числе измерения температуры, соблюдения социальной дистанции и масочного режима, а также дезинфекции помещений и спортивного инвентаря.
Еще с 10 августа возобновят регулярные перелеты по рейсу "Горно-Алтайск – Кош-Агач – Горно-Алтайск". Это связано с частичным снятием дополнительных ограничений в Кош-Агачском районе.
Вместе с тем сохраняется масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий.
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