В Хабаровске заявили о снижении числа участников протестных акций

Власти Хабаровска заявили о том, что после снятия ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, на акции протеста стало приходить меньше людей. Об этом сообщает "РБК".
"Численность участников несанкционированных акций в Хабаровском крае снижается пятую субботу подряд", — заявили городские власти.
В сообщении отмечается, что подобная тенденция может быть связана со снятием ограничительных мер. В правительстве, со ссылкой на наблюдения полицейских, рассказали, что все больше людей предпочитают проводить время в парках, скверах или на спортивных площадках, а не на митингах и протестных акциях.
Комментарии
100 000 это снижение?
Щас карательные меры начнутся
17:26
-гость-
"Щас карательные меры начнутся"
Гельминты не способны защищаться.
Мирная акция? Ничего, пройдёт.
Очень похоже, что дальневосточные воры в законе, традиционно контролирующие эту территорию с кровавых 90-х, начали всерьёз и надолго дестабилизировать регион с целью его отделения от страны.
Теперь вопрос лишь в том, когда это начнётся там у вас.
Но то, что всё кончится китайской оккупацией ДВ и Сибири нет никакого сомнения.
18:39
Москвич
А кремлёвские воры кому планируют сдавать Россию? Брюсселю? Хотя, нет - Тель-Авиву. Вся родня же - там.
8.08.2020 18:39
Москвич
Очень похоже, что дальневосточные воры в законе, традиционно контролирующие эту территорию с кровавых 90-х, начали всерьёз и надолго дестабилизировать регион с целью его отделения от страны.
Теперь вопрос лишь в том, когда это начнётся там у вас.
Но то, что всё кончится китайской оккупацией ДВ и Сибири нет никакого сомнения.
Питерские воры, захватившие власть начали всерьёз и надолго дестабилизировать страну.
Никакие воры не смогут организовать такие митинги, люди выходят сами. Даже пропутинские митинги с их безграничным бюджетом и административным ресурсом не идут ни в какое сравнение с Хабаровском.
Хотя всем и так понятно, что вы, Москвич, проплаченный пригожинский тролль. Ваши методички пишут шизофреники с воспаленным мозгом. А лично вы - дурачок, продаете свою страну и будущее за копейки. Сколько вам платят за один комментарий? Рублей 10?