Избирательная комиссия Алтайского края подвела итоги по выдвижению и регистрации кандидатов на довыборы в АКЗС, которые пройдут 13 сентября. С дистанции уже сошли четыре человека, причем два из них представляют парламентские партии. Борьбу за мандаты ведут 15 кандидатов по трем округам.

Малые партии выходят на арену

Самая большая конкуренция наблюдается в округе № 26 (часть Октябрьского района Барнаула). Здесь за кресло в Алтайском Заксобрании поборются шесть человек.

Фаворит – гендиректор барнаульского завода АТИ Артем Шамков. Он баллотируется от "Единой России". Среди основных соперников – Антон Арцибашев (КПРФ), Александр Мокров (ЛДПР), Александр Гончаренко ("Яблоко"), Сергей Аргузов ("Партия Прогресса"), Дмитрий Трегуб (самовыдвиженец). Двум последним кандидатам для регистрации пришлось собирать подписи избирателей (почти по 2 тысячи "автографов").

Кандидат от "Справедливой России" Павел Иванченко не сдал вовремя документы для регистрации, поэтому до выборов допущен не был. Также не прошли сито отбора самовыдвиженцы Андрей Крылов и Марина Василенко.

Самым неконкурентным округом оказался № 31, включающий в себя часть Бийска. ЕР здесь представляет Григорий Бахтин, СР – Елена Речкова, КПРФ – Евгений Хорошилов, партию "За справедливость" – Илья Соколов (также собирал подписи избирателей). Не была допущена до выборов Светлана Кирилова (ЛДПР). Фаворитом считаются Бахтин и Речкова.

Что касается округа № 12 (Краснощековский, Курьинский, Чарышский и Шипуновский районы), здесь было зарегистрировано пять кандидатов. Это Максим Кочев (ЕР), Татьяна Медведева (КПРФ), Людмила Цивилева (ЛДПР), Елена Афанасьева (СР) и Дмитрий Толмачев ("Демократическая партия России"). Последний сумел за пару недель собрать более 1800 подписей избирателей. Более предпочтительными выглядят шансы Максима Кочева.

Референдум и село, где нет дела до выборов

Кроме довыборов в АКЗС по трем округам, в Единый день голосования пройдет ряд кампаний в муниципалитетах.

Так, избирателям предстоит определиться с главами сельсоветов (будет выбрано 28 человек) и депутатами представительных органов власти. Полностью обновят состав горсобрание Славгорода и совет депутатов ЗАТО Сибирский. Из представительных органов сельских поселений крупнейшей станет кампания в Ребрихе. Также пройдут довыборы депутатов в Заринское горсобрание и Каменский горсовет. А вот в селе Коробейниково Усть-Пристанского района 13 сентября главу избрать не удастся, так как никто не выдвинул свою кандидатуру.

Всего на уровне муниципалитетов планируется распределить 371 мандат. Большинство кандидатов представляют большую парламентскую четверку, несколько человек баллотируются от "Яблока". Как обычно на выборы заявились и самовыдвиженцы, не имеющие отношения к политическим партиям.

Кроме того, 13 сентября в Новозыковском сельсовете (Красногорский район) пройдет референдум "по введению и использованию средств самообложения". Местным жителям предстоит ответить на вопрос: согласны ли они ежегодно скидываться по 250 рублей, чтобы направить деньги на чистку свалок, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, благоустройство кладбищ, скашивание сорной и карантинной растительности на территориях общего пользования. Для положительного решения на референдум должны прийти не менее половины зарегистрированных избирателей, из них более 50 % должны высказаться "за".

Всего в ЕДГ на выборах различного уровня смогут проголосовать около 300 тысяч избирателей в Алтайском крае. В регионе на 1 июля было зарегистрировано 1 813 470 человек, имеющих право голоса.