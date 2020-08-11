"Одна из дочерей Путина сделала прививку российской вакциной от коронавируса"

Утром 11 августа в России впервые в мире зарегистрировали вакцину против коронавируса. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на совещании с членами правительства, передает РИА "Новости".
"Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции", – сказал глава государства.
Как рассказал Путин, одна из его дочерей уже сделала прививку от COVID-19.
"Одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. В этом смысле она поучаствовала в эксперименте. После первой прививки температура у нее была 38, на следующий день – 37 с небольшим и все", – рассказал Путин.
Вакцина от коронавируса будет производиться центром Гамалеи и компанией "Биннофарм". По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, препарат показал свою высокую эффективность и безопасность.
Первыми от COVID-19 собираются вакцинировать медработников и учителей. Как объяснила зампредседателя правительства Татьяна Голикова, вакцинация начнется в конце августа – начале сентября и будет добровольной. В гражданский оборот препарат поступит 1 января 2021 года.
Комментарии
Мы все в это верим Так же как и в "пока я президент, пенсионный возраст не повысится".
только возможны осложнения, о которых пока никто не предполагает... а так да - хорошая вакцина. А вот через десять лет или одно поколение скажут "ой, ну, а что вы хотите - вам прививку ставили - вот и последстви"
На принцессе опробовано.
А у Путина есть дочери? Странно, что за 20 лет народ ничего о них не знает. О Малии и Саше Обаме нам и то больше известно.
какая из дочерей? какого из путиных?
не верю, всегда врёт
"пока я президент повышения пенсионного возраста не будет"- с вакциной тоже самое?
вероятность идентичности препарата вколотого дочке и простым смертным крайне низка.
К чему этот пафос? Да кто ему верит еще? пенсиионерам зомбированных госканалами? Жаль их ....но пусть им и колет, они ж типа голосовали за него. А мы знаем правды больше чем нам разрешено знать и не верим и жить хотим.
это как с Конституцией 78% "за"?
Ай лукавит!
Святой человек! Ради россиян не пожалел родной дочери! Почти как Сталин с сыном...
Екатирина ... Какая по-счету.... И ведь живота своего не пожалела....
"Одна из дочерей Путина сделала прививку российской вакциной от коронавируса"
Это на здоровье, пусть колет, что хочет. Я не собираюсь.
Какая дочь? Какого из экземпляров?
Одна из дочерей Путина сделала прививку
Ну пусть вторая сделает.