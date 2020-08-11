Алтайское село вошло в топ-5 сентябрьских мест отдыха в горах

Село Алтайское вошло в пятерку самых популярных мест, где можно отдохнуть и сходить в горный поход в сентябре, свидетельствуют данные отечественного сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.
По информации интернет-портала, отдыхающие бронируют отдых у гор обычно на период от двух до девяти ночей и тратят на проживание от 1,4 до 3 тысяч рублей в сутки.
Примечательно, что из топ-5 самым дорогим проживание оказалось как раз в селе Алтайском. Средние траты семьи на аренду жилья в сутки составили 3 тысячи рублей, а среднее количество забронированных ночей – 5.
Сам перечень выглядит следующим образом:
- Кисловодск – 1 437,04 рубля / 9,13 ночи;
- Бахчисарай – 1 811,06 рубля / 2,57 ночи;
- Красная Поляна – 1 800 рублей / 3 ночи;
- Алтайское – 3 000 рублей / 5 ночей;
- Домбай – 1 650 рублей / 2 ночи.
Отмечается, что список составлен на основании данных бронирований жилья на период с 1 по 31 сентября 2020 года.
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