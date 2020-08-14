В Белоруссии после окончания президентских выборов уже пятые сутки идут протесты. Силовики задерживают митингующих, есть раненные. За несколько дней задержаны более шести тысяч человек. Пока градус противостояния не снижается, официальный Минск заявляет, что все беспорядки координируются из-за рубежа, а участие в них принимают бывшие уголовники, либо безработные. Между тем за событиями в республике следит весь мир. Многие помнят, как начинался Майдан на Украине. Amic.ru попросил прокомментировать происходящее в Белоруссии доктора исторических наук профессора Юрия Чернышова. Эксперт считает, что нынешние события все же отличаются от того, что было на Украине в 2013-2014 годах.

Между Россией и Европой

"Ситуация в Республике Беларусь оказалась предсказуемой по официально объявленным результатам, но не предсказуемой по последствиям. Не стоит проводить параллели со сменами лидеров в других странах – например, в Армении, Грузии, Казахстане, Киргизии или Украине. Беларусь довольно самобытная страна, со своими особенностями политической культуры", — настаивает спикер.

Не так давно проводилось исследование о том, как формировалась и как эволюционирует белорусская национальная идентичность, отмечает Чернышов. "Здесь важно учитывать то, что в исторической памяти белорусов есть не только Российская империя и СССР, но и, например, Великое княжество литовское (входившее в сферу европейской цивилизации). Память о советском прошлом еще сильна, но и второй вариант идентичности, похоже, набирает сейчас по ряду причин все больше сторонников", — говорит эксперт.

То есть, получается, что с одной стороны республика тянется к советским традициям, а с другой просыпается тяга к таким европейским ценностям, как демократия и правовое государство.

Юрий Чернышов напоминает, что в первые годы после распада Советского Союза в Белоруссии шла реальная борьба за разные ценности и символы. Например, меняли герб: в 1991 году при Станиславе Шушкевиче был восстановлен средневековый герб "Погоня" (с изображением рыцаря на белом коне, с крестом на щите), а после прихода Лукашенко, в 1995 году его заменили. По результатам референдума был выбран новый герб, напоминающий герб БССР. "Победила линия Александра Лукашенко, находящегося с 1994 года у власти, – линия с квазисоветской ориентацией и квазисоюзным государством", — напоминает профессор.

Кстати, с тех пор герб "Погоня" стал одним из символов оппозиции к президенту Лукашенко.

"Республика-партизанка"

"Долгие годы Лукашенко объявлял себя ближайшим союзником России, получая за это очень весомую финансовую и политическую поддержку. Однако при этом он не забывал о "многовекторной политике" и периодически выражал протесты против "слишком тесных объятий" российской власти. Не удивительно, что "Союзное государство" так и не стало реальностью. Режим "электорального авторитаризма" при несменяемой личной власти целиком завязан на его персоне, и в случае его ухода (который все равно рано или поздно случится) страна подойдет к очень важной развилке", — прогнозирует эксперт.

По его словам, нынешние протесты, принявшие форму многотысячных мирных митингов, говорят о назревшем запросе значительной части общества на развитие и обновление. Этот запрос проявился даже в условиях, когда перед выборами были превентивно арестованы ведущие оппозиционные лидеры Сергей Тихановский и Виктор Бабарико, а Валерий Цепкало вынужден был покинуть страну вместе со своими детьми. То же самое пришлось сделать и Светлане Тихановской сразу после выборов.

"Многие эксперты констатируют, что эти выборы еще больше, чем прежде, были несвободными и несправедливыми. Теряющий харизму Лукашенко во многом сам спровоцировал возмущение граждан своими репрессивными действиями, — говорит профессор. — После разрушения силовиками "вертикальной" координации там теперь идет "горизонтальная" самоорганизация локальных протестных выступлений. Не случайно Беларусь еще со времен войны называют "республикой-партизанкой".

Что будет дальше

Юрий Чернышов полагает, что дальнейшие перспективы режима Лукашенко зависят в первую очередь от того, как поведет себя белорусский президент в ближайшие дни: "Конечно, в случае дальнейшего падения доверия белорусов к Лукашенко ему будет все труднее держаться на дубинках и водометах и при этом отбиваться еще на две стороны — от санкций Евросоюза и от "вмешательства Москвы". Разумнее было бы прекратить избиения сограждан, начать диалог с обществом, а со временем провести настоящие выборы. Остается надеяться, что белорусы – народ не только терпеливый, но и рассудительный – смогут решить эту проблему перехода власти мирно, без дальнейшей эскалации насилия".

Протестуют маргинальные элементы?

Накануне вечером в центр Минска снова стали стягивать военную и спецтехнику. Как и в прошлые дни, в столице закрыли центральные станции метро. Протестующие перекрыли несколько дорог в Минске. Силовики открыли огонь из помповых ружей по людям, которые поддерживали протестующих криками с балконов, указывали СМИ.

В разных городах страны получили продолжение акции против насилия со стороны силовиков. Так, в Минске на улицы вышли женщины в знак солидарности с пострадавшими и задержанными во время протестов. Акции против насилия провели также медики.

В Белоруссии уже возбудили 17 уголовных дел о нападении на силовиков. Ранее было возбуждено более 20 дел в связи с протестами. Александр Лукашенко собрал совещание по ситуации в Белоруссии. По его словам, протестующие — это в основном люди "с криминальным прошлым и безработные".

Тем временем кандидат от оппозиции Светлана Тихановская покинула страну и прибыла в Литву. В литовском МИДе заявили, что она была поставлена перед выбором между отъездом и "не очень удобными вариантами". Кстати, именно ее многие белорусы считают победителем на этих выборах, несмотря на официальный результат в 11% (у Лукашенко 80% голосов- прим. ред.).