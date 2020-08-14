Ливень затопил улицы Бийска. Видео

Жители Бийска делятся фотоснимками и видеозаписями с улиц города, которые после ливня стали отдаленно напоминать Венецию – везде вода. Один из роликов опубликован в группе "Бийск" в социальной сети "ВКонтакте".
В центральной части наукограда вода практически полностью покрыла асфальт, но глубина небольшая и поэтому серьезных препятствий для проезда автомобилей нет.
На окраинах местами ситуация сложнее. Отдельные улицы перейти и остаться при этом с сухими ногами практически невозможно. Транспорт тоже может проехать далеко не везде.
Некоторым бийчанам пришлось добираться до своих автомобилей почти по колено в воде.
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