Пропавшего жителя Барнаула через три недели нашли живым

Пропавший в прошлом месяце 53-летний житель Барнаула Эдуард Походня найден живым, сообщили волонтеры отряда "Лиза Алерт – Алтайский край" в социальной сети "ВКонтакте".
Мужчина перестал выходить на связь 25 июля. Его местонахождение оставалось неизвестным на протяжении трех недель.
"Найден, жив", – написали волонтеры. Обстоятельства обнаружения пропавшего барнаульца не уточняются.
Ранее amic.ru писал, что пожилую пару, которая пропала в Алтайском крае, нашли погибшими. Супруги пропали в районе села Суртайка 6 августа, когда выехали на автомобиле Chevrolet Niva серебристого цвета из села Алтайского.
Комментарии