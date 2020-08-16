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В России выпустили первую партию вакцины от коронавируса

, ИА "Амител"
Необходимый для страны объем препарата можно произвести за 9-12 месяцев
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В России выпустили первую партию вакцины от коронавирусной инфекции, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минздрав РФ.

Производством занимается Национальный исследовательский центр имени Н. Ф. Гамалеи. Ранее глава учреждения Александр Гинцбург заявил, что произвести необходимый для вакцинации россиян объем можно за 9-12 месяцев.

Напомним, что препарат получил название "Спутник V" – в память о запуске СССР первого спутника Земли, который дал старт космическим исследованиям во всем мире.

По словам главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, более 20 стран прислали заявку на закупку вакцины, а еще пять государств готовятся организовать производство на своей территории.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

16.08.2020 09:58
месный

Ну судя по тому какая инфа гуляет и по ому как не было клинических испытаний в полном объёме - то это хрензнаетчё, а не вакцина от царьвируса!

16.08.2020 10:01
Клоп Вандама

Наша вакцина - это очередной красивый отчет с ужасным содержимым.

16.08.2020 10:25
гость

Первыми уколят депутатов и чиновников всех уровней? Ведь они ежедневно работают в широких народных массах.

16.08.2020 10:46
- гость -

Я! сделаю эту вакцину себе, но только с ГГрефом из одного и того же флакона, одним и тем же шприцем и одной иглой!!!
пусть я сдохну, но тогда и вас освобожу от этого (пусть пока одного) гада!!!
выбирайте себе любого из элиты...

16.08.2020 11:15
- гость -

Раз прозападники вместе с западными СМИ пишут, что вакцина плохая, значит на самом деле всё наоборот.

16.08.2020 11:40
бийчанин

В показаниях к применению стоит возраст от 18 до 60 лет и хорошее здоровье.

16.08.2020 11:45
Пионер

Раз прозападники вместе с западными СМИ пишут, что вакцина плохая, значит на самом деле всё наоборот

А голову ты включать не пробовала? Или она для мужа только?

16.08.2020 12:00
- гость -

"Необходимый для страны объем препарата можно произвести за 9-12 месяцев"

Думается, за гораздо меньший срок. Долбодолбов у нас, конечно, много. Но подавляющее большинство - здравомыслящие люди и не станут колоть себе это путинячье "изобретение".

16.08.2020 12:05
- гость -

Раз прозападники вместе с западными СМИ пишут, что вакцина плохая, значит на самом деле всё наоборот


Как этот троллинг надоел. Типа враг не дремлет, у нас оплот духовности, а запад не дает развиваться. Пусть тогда Путин дочку свою из Голландии привезет, раз там все так плохо. Да и Песков заодно, и все остальные. А то ощущение, что Европа для господ, Россиюшка для холопов. Хотя это не ощущение.

16.08.2020 12:06
- гость -

В Амике скрепно-православный фильтр, оказывается стоит!

16.08.2020 12:08
- гость -

Na с@йте ст0ит скрeпно-прavoslaвный фильtr!

16.08.2020 12:15
- гость -

16.08.2020 11:45
Пионер
А голову ты включать не пробовала?

А ты включил свой чайник? Вакцина сделана по типу вакцины от Эболы, которая применяется и отслеживается уже более 2-х лет. Кстати лучшая вакцина от Эболы. У других стран такой технологии просто нет.
США наш Вектор в свое время предлагал сотрудничество и помощь, но они отказались.

P.S. И у тебя что-то напутано в голове, раз ты пол пытаешься определить по написанному.

16.08.2020 12:24
Пионер

А ты включил свой чайник? Вакцина сделана по типу вакцины от Эболы,

И по тому же принципу, что шоколадка альпен гольд - иди борщ супругу вари

16.08.2020 12:25
- гость -

Всемирная организация здравоохранения не включила зарегистрированную Россией вакцину от коронавируса в перечень тех, которые находятся на завершающем этапе испытаний.
об этом сообщает The Associated Press. Из-за ее сомнительного качества.

Эта вакцина только для россиян годится ....она и ящур попутно лечит... она предназначена только Для внутреннего потребления

16.08.2020 12:26
- гость -

16.08.2020 12:24
Пионер

Когда нечего ответить, лучше жевать АлпенГолд.

16.08.2020 12:28
- гость -

16.08.2020 12:25
- гость -
Всемирная организация здравоохранения не включила зарегистрированную Россией вакцину от коронавируса в перечень

Пусть ждут американскую, которая еще бродит в пробирках на окошке.

16.08.2020 12:28
- гость -


16.08.2020 11:15
- гость -

Раз прозападники вместе с западными СМИ пишут, что вакцина плохая, значит на самом деле всё наоборот.

Раз путинские СМИ пишут, что вакцина плохая, значит на самом деле всё наоборот.

16.08.2020 12:29
- гость -


16.08.2020 12:28
- гость -


16.08.2020 11:15
- гость -

Раз прозападники вместе с западными СМИ пишут, что вакцина плохая, значит на самом деле всё наоборот.

Раз путинские СМИ пишут, что вакцина хорошая, значит на самом деле всё наоборот.

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