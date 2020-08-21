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Стало известно имя самого богатого ректора Алтайского края

, ИА "Амител"
В среднем руководители государственных вузов зарабатывают около трех миллионов в год
Фото: rupres.com

Фото: rupres.com

Алтайский государственный медицинский университет опубликовал декларацию о доходах своего руководства за 2019 год. Таким образом, на 21 августа стали известны заработки всех руководителей крупнейших вузов региона в прошлом году.

Больше всех задекларировала ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко — около 3,6 млн рублей. Далее идет глава Сергей Бочаров — порядка 3,4 млн рублей. Замыкает тройку ректор АГИК Галина Буевич с заработком в 3,08 млн. 

Руководитель алтайского "политеха" Андрей Марков отчитался о 2,9 млн рублей, его коллега из АГАУ Николай Колпаков — о 2,5 млн. Меньше всех задекларировала и.о. ректора медуниверситета Ирина Шереметьева (1,1 млн), однако она возглавила вуз лишь в ноябре 2019 года.

Как уже сообщал amic.ru, ранее стало изветсно, сколько в 2019 году заработали первые лица Алтайского края. Так, губернатор Виктор Томенко задекларировал порядка 4,3 млн рублей, а глава Барнаула Вячеслав Франк отчитался о почти 1,8 млн.

 

 

Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

21.08.2020 13:05
- гость -

Бабушке буевич не многовато ?

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