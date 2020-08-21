Один против четверых. В МВД рассказали о стрельбе в Барнауле

29-летний барнаулец вечером 20 августа выстрелил в одного из противников в ходе конфликта на улице Шукшина, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.
В полиции уточнили, что выстрелу предшествовал конфликт этого человека с группой из четырех молодых людей.
"В ходе конфликта мужчина из травматического пистолета "Оса" произвел один выстрел и попал в область живота молодому человеку 1995 года рождения, – пояснили в региональном управлении МВД России. – Потерпевший с непроникающим ранением живота был доставлен в городскую больницу № 8, где ему была оказана медицинская помощь".
Госпитализировать пострадавшего не было необходимости, поэтому его отпустили домой.
Всех участников инцидента доставили для разбирательства в отделение полиции. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. Действиям стрелявшего дадут правовую оценку.
Комментарии
Один против четверых
Ну на самооборону тянет. Если он был абсолютно трезв. В алкогольном даже ношение травмата запрещено, не то, что применение
Мужчина использовал травматический пистолет "Оса"
Там как раз четыре заряда. Раз бы промахнулся и с четвертым пришлось бы без травмата вывозить. И хорошо если четвертый без ножа. А два раза бы промахнулся, наверное лучше убегать
Ну все посадят мужичка за нанесение телесных повреждений и превышение самообороны. Лет 5 нарисуют. Надо было терпеть, как в морг бы попал, там было бы проще. Никаких судов и прочего.
Значит против 8 надо носить 2 пистолета
Нет, тут срока не будет, никого даже не госпитализировали. Разрешения лишить могут. Ну и если превышение самообороны может получить гражданский иск на возмещение вреда тысяч на 50. Поэтому лучше биться за самооборону, рассказывать, как они кинулись сразу с четырех сторон с криками "все, ты труп", у одного в руке что-то блеснуло, стрелял вниз, чтобы не попасть в голову, с расстояния не меньше метра
Значит против 8 надо носить 2 пистолета
Можно носить с собой патроны, Оса заряжается мгновенно, надо резко отбежать и можно успеть перезарядить
От меня без травмата 15 убегало.
21.08.2020 13:52
- гость -
От меня без травмата 15 убегало.
С гранатой был? Или РЭМБО?
Вот и отстрелялся, лишение лицензии на пять лет обеспечено 100%
лучше быть без пистолета, чем мертвым или калекой.
Вместо осы теперь баллончик носить будет
От меня без травмата 15 убегало.
воспитанников ясельной группы?
21.08.2020 13:52
- гость -
От меня без травмата 15 убегало.
Это ты симпатичный такой?