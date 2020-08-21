Очевидцы: в Барнауле неизвестный выстрелил в пьяного подростка

20 августа в Барнауле во дворе одного из домов на улице Шукшина произошла стрельба, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".
По словам очевидца, конфликт произошел между двумя подростками 15-17 лет, которые были явно в нетрезвом состоянии. Через некоторое время между ними якобы завязалась драка. Когда свидетель вновь выглянул в окно, он увидел экипаж ППС возле подъезда, четверых подростков и мужчину, беседующего с полицией.
По рассказу барнаульца, один из участников конфликта получил огнестрельное ранение и его увезли на скорой. При этом несовершеннолетних полицейские забрали в отдел, а куда направился мужчина, не уточняется.
В пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю сообщили amic.ru, что подробности инцидента будут позже.
Комментарии
между ними якобы завязалась драка
Драка завязалось между ними, а выстрелил неизвестный. Наверное мимо проходил
красавчик! наказал пьяных зверьков
ничего не понял, но было интересно
21.08.2020 11:12
- гость -
красавчик! наказал пьяных зверьков
Пустобрюхая ?
Кто тут за свободное обращение огнестрельного оружия. Не дай бог
21.08.2020 12:21
гость
А чё уже установлеено, что за ствол был? Я так думаю ствол был криминальный сам по себе. Короткоствола у нас на руках нет ни у кого. Так, что ну надо тут разводить против свободного обращения, вон в США там где оружия у народа полно - там и преступлений меньше гораздо.
Кто тут за свободное обращение огнестрельного оружия. Не дай бог
Читайте внимательно. У желающих пострелять оружие есть и сейчас. И судя по "куда направился мужчина, не уточняется" они могут стрелять хоть в кого и избегать наказания.
Читайте внимательно. У желающих пострелять оружие есть и сейчас. И судя по "куда направился мужчина, не уточняется" они могут стрелять хоть в кого и избегать наказания.
Читайте внимательно: вообще не написано, кто стрелял, вряд ли это был мужчина, беседовавший с полицейскими, выстрелил, а потом экипаж дождался?
Огнестрельное ранение можно и из травмата получить, разрешенного и официально зарегистрированного. И если он легальный, стрелявший никуда не уйдет, потому что сейчас все официальные травматы отстреливаются, пули хранятся. На руки дается акт, без него разрешения не получишь