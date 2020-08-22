Полицейские пострадали от разъяренных жительниц Алтая

Две жительницы райцентра Майминского района предстанут перед судом за нападение на полицейских, сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Алтай.
Как выяснили следователи, нетрезвые сельчанки 27 и 29 лет в ночь на 25 июня направились в круглосуточный магазин за спиртным. Там у одной из них случился конфликт с продавцом, который перерос в драку.
Сотрудница торговой точки позвонила в полицию. Прибывшие правоохранители собирались успокоить нарушительницу общественного порядка, но она воспротивилась беседе. Вместо этого дебоширка дважды ударила полицейского кулаком по лицу.
"После этого полицейские, одетые в форменное обмундирование, вывели агрессивно настроенную женщину из помещения магазина на улицу, где злоумышленница продолжила свои противоправные действия, ударив полицейского ногой в область бедра и живота, — уточнили в региональном управлении Следственного комитета. — Затем женщина схватила полицейского за шею, исцарапав ее ногтями рук, после чего нанесла второму полицейскому удар ногой в область бедра".
В это время знакомая решила "поддержать" подругу и ударила ногой полицейского по бедру. Теперь она окажется вместе с приятельницей и на скамье подсудимых. Им грозит до пяти лет лишения свободы.
Комментарии
Походу они ещё и спины мусарам изцарапали
Ну и полицейские пошли, даже двух пьяных баб аккуратно скрутить и увести в участок не могут. Уволить бы их по уму. А мы сейчас со своих налогов должны будем несколько лет содержать этих двух баб в тепле, кормить их, поить, зарплаты охранникам и вертухаям платить.
Им проще 5 лет вкатать этим бабаи.
Вы посмотрите с утра на пешеходов тянущихся к БЮИ
Скоро и с бабами некому воевать будет