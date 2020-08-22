В Барнауле появился обмен едой

В Барнауле развивается новое направление обмена – фудшеринг. Жители города могут отдать или обменять еду, вместо того чтобы выбрасывать ее в мусорку.
"По правилам группы, можно отдать пищу и напитки, если "их слишком много для вас", например, осталась после праздника, "сели на диету, а дома осталось много сладостей", "еда пришлась не по вкусу", "бабушка прислала 20 банок варенья". Можно раздавать все, кроме мяса животных, птицы, рыбы", – объяснили правила в сообществе Barnaul22.
Сейчас барнаульцы чаще всего предлагают избытки продуктов с дач и огородов, но в будущем организаторы акции планируют привлечь производителей и общепит.
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