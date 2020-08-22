"Не выгонишь с детьми". Пара голубей вывела потомство на балконе жительницы Барнаула

Жительница Барнаула в сообществе Barnaul22 рассказала историю о том, как она случайно стала "опекуншей" птенцов голубей.
"Не знаю, как и почему, но пара голубей полюбила мой балкон. Может, потому что он узкий, незастекленный, продуваемый. Может, потому что мы туда не выходим (проходить вдоль нужно боком, такой он узкий). Но голуби стали прилетать и сидеть. И урчать, утробно, энергично и раскатисто с пяти утра. Уж я их и гоняла, и орала, и дверьми хлопала: всплеснут нехотя крыльями, сделают круг и возвращаются", – начала автор поста.
Затем, по ее словам, на балконе появились два яйца. Одно из них разбилось почти сразу, а второе женщина навещала с 13 августа. Сегодня она пришла снова проверить яйцо, но увидела на его месте большого птенца.
"Сидит один, меня увидел впервые. Будем знакомиться", – написала жительница Барнаула.
Единственное, что не понравилось женщине – обильное количество фекалий, которые ей придется убирать.
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