В ВОЗ рассказали, с какого возраста нужно носить маску

Всемирная организация здравоохранения и Детский фонд ООН составили рекомендации по ношению защитной маски в зависимости от возраста человека, сообщает РИА "Новости".
Так, категорически не рекомендуют требовать ношения маски от детей, которым не исполнилось 6 лет.
"Это основано на безопасности и общих интересах ребенка, а также на способности использовать маску надлежащим способом при минимальной помощи", – пояснили эксперты.
В возрасте до 11 лет при принятии решения следует руководствоваться целым комплексом факторов. В частности, необходимо учитывать распространенность вируса в месте, где живет ребенок, его навыки пользования маской, возможность ее менять и стирать, а также контроль со стороны взрослых.
Остальным детям и подросткам ношение маски рекомендуется по тем же принципам, что и совершеннолетним людям, уточнили специалисты.
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