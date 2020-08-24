Алтайский замминистра Владимир Черных предстанет перед судом

Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении уже бывшего заместителя главы регионального Минприроды Владимира Черных, а также экс-начальника отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Белокурихинскому лесничеству Сергея Пухирева. Экс-чиновников обвиняют в превышении должностных полномочий, повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства.
По версии следствия, в феврале 2017 года Пухиреву поступило предложение разрешить проведение рубок в защитных лесах. Начальник обратился к Черных с просьбой о согласовании проведения работ. Замминистра рубки разрешил.
Ущерб лесному фонду превысил 950 тыс. рублей. После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело направят в Белокурихинский городской суд, сообщает пресс-служба прокуратуры.
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