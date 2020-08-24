Вице-мэр Барнаула отказался судиться с городскими властями из-за квартиры

Замглавы мэрии Барнаула и секретарь городского отделения "Единой России" Юрий Еремеев отказался от финансовых претензий к мэрии из-за служебной квартиры. Об этом сообщает "Банкфакс" со ссылкой на сайт Центрального районного суда города.
Напомним, что спор вокруг трехкомнатной квартиры разгорелся после того, как семью чиновника выселили из жилья по инициативе прокуратуры. Тогда ведомство пришло к выводу, что Еремеевы не пользуются муниципальным жильем, а на деле проживают по другому адресу. Таким образом, семья чиновника отказывается от исполнения договора муниципального найма.
После неудачной попытки вернуть себе имущество в августе 2019 года, Еремеев решил получить с городского комитета ЖКХ компенсацию за якобы сделанный ремонт. В январе 2020 года Центральный районный суд Барнаула назначил экспертизу, которая окончилась только к 14 августа. Однако уже на заседании 17 августа Еремеев отказался от своего иска, по всей видимости, согласившись с доводами экспертизы.
Суд принял отказ чиновника и прекратил делопроизводство, оставив заместителя главы города без желаемой компенсации.
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