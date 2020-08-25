Инфекционист назвал условия для повторного заражения коронавирусом

Случаи повторного инфицирования коронавирусом возможны, но встречаются крайне редко. Об этом "Интерфаксу" заявил главный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов.
По его словам, повторное заболевание COVID-19 возможно ввиду индивидуальных особенностей иммунной системы. В частности, при ослабленном иммунитете у переболевшего человека может выработаться недостаточное количество антител, что приведет к повторному заражению коронавирусом.
Как ранее сообщил amic.ru, 24 августа глава Тувы Шолбан Кара-оол повторно заразился коронавирусом. Сейчас политика направили на дополнительное обследование в Москву.
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