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Два тела с ножевыми ранениями нашли в квартире в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Подозреваемого в двойном убийстве задержали
Фото: cekatop.ru

Фото: cekatop.ru

Тела двух человек обнаружили 22 августа в одной из квартир в Славгороде, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Правоохранители установили личности погибших. Им оказались 34-летний хозяин жилья и 40-летняя женщина. К смерти привели ножевые ранения.

По горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний местный житель.

"По данным следствия, вечером 19 августа 2020 года он совместно со своей возлюбленной находился в гостях у знакомого, – уточнили в региональном управлении СКР. – Во время распития спиртного мужчина приревновал свою спутницу к хозяину квартиры и нанес потерпевшим несколько ножевых ранений в грудь, от которых они скончались на месте происшествия".

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух лиц". Ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. 

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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