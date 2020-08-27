Отец из Алтайского края задолжал дочери алименты на 1,5 млн рублей

Жителя села Павловск арестовали за неуплату алиментов. Отец задолжал дочери полтора миллиона рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по Алтайскому краю.
В связи с систематическим уклонением от уплаты нерадивому родителю назначили административное наказание в виде 20 часов обязательных работ, которое он в итоге проигнорировал.
После этого должника осудили по статье "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей", за что он получил шесть месяцев лишения свободы условно. Однако и такая мера не повлияла на сельчанина и его повторно привлекли по этой же статье.
"После направления уголовного дела в суд должник неоднократно не явился на заседание по делу. Он был объявлен в розыск, а мера принуждения была заменена на арест. Когда его нашли, Павловский районный суд приговорил алиментщика к 10 месяцем лишения свободы", — сказано в сообщении.
Решение суда не освободило мужчину от выполнения обязательных работ и полной оплаты задолженности.
Комментарии
А на запчасти дяхана нельзя было продать
Не работу под контроль.
Дайте мужику нормальную работу - он всё заплатит. А так работы нет с чего платить - банк грабить?
Ни в коем случае не оправдываю уклонистов, но...При средней зарплате в 30 000, то есть средних алиментах меньше 8 000, он что, 15 лет не платил? Или у нас начисляются алименты в размере, большем, чем человек может заработать?
Насколько знаю, если чел безработный, алименты ему начисляют исходя из средней зарплаты по стране, примерно 40 тыс. Откуда в деревне такая зарплата? Далее пеня, проценты и т. д. Поэтому, если ты платишь элементы, выгоднее быть устроенным за МРОТ, чем безработным.
27.08.2020 06:39 Себя на них распили, тёхана!
Алименты должны быть отменены. Это повысит ответственность женщин при выборе партнёра, снизит количество разводов. А то выскочат за "хулигана", потом ищут его с приставами.
Мясо, он, так же как и ты, при любой работе деньги для своих детей зажмет
27.08.2020 07:21
- гость -
27.08.2020 06:39 Себя на них распили, тёхана!
Балтышок себе отруби чтобы ненароком алименщиком не стать