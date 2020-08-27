Чащe всего от коронавируса умирают пациенты, страдавшие гипертонией, ожирением и диабетом одновременно. К такому выводу пришли специалисты из Университетa Тулейн в США.
Ученые проанализировали истории болезней почти 300 пациентов с COVID-19, госпитализированных в конце марта — начале апреля. Средний возраст исследуемых составлял 61 год. У 80% из них была гипертония, у 65% — ожирение, у 54% — диабет и низкий уровень липопротеинов высокой плотности (39%). Всеx их разделили на две группы: с диагнозом метаболический синдром и без него.
Выяснилось, что более половины пациентов с метаболическим синдромом попали в отделение интенсивной терапии, 48% нуждались в искусственной вентиляции легких, у 37% развился острый респираторный дистресс-синдром, а каждый четвертый скончался. Во второй группе эти показатели составили 24%, 18%, 11% и 10% соответственно.
Комментарии
Мы все умрем
Чаще умирают люди со ослабленной имунной системой и, как правило , страдающие сопутствующими заболеваниями по лёгочному типу, плюс выше выше написанными,хотя и не факт. Знаю людей имеющих набор "три в одном", но выживших и в курсе про тех , у кого в 36 лет по определению не должно быть этого, но умерших.