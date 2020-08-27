Барнаульский чиновник Вячеслав Новиков вновь обжаловал приговор

Сторона защиты главы Октябрьского района краевой столицы обжалует вступивший в силу приговор Крутихинского районного суда, согласно которому Вячеславу Новикову предстоит отбыть 10 суток ареста за управление автомобилем, уже будучи лишенным прав.
Как сообщил "Банкфаксу" юрист Игорь Сарычев, представляющий интересы чиновника, вступление решения суда в силу может быть обжаловано, так как оно до сих пор не приведено в исполнение в связи с состоянием здоровья Новикова. По словам Сарычева, Новиков перенес хирургическую операцию, после которой требуется реабилитация.
Сторона защиты подала жалобы на приговор в Крутихинский районный суд и Восьмой кассационный суд в Кемерово.
"В Крутихе жалоба была подана на определение об отказе в удовлетворении заявления о прекращении ареста, – уточнил Сарычев. – В Восьмом кассационном суде будет рассматриваться аналогичное предыдущее решение по аналогичному заявлению".
Напомним, 19 июля в Крутихинском районе Вячеслава Новикова остановили сотрудники ГИБДД. Чиновник находился за рулем своего кроссовера Volkswagen Touareg, чего делать по закону не мог, та как ранее главу Октябрьского района Барнаула лишили водительских прав на 1 год и 9 месяцев и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Причиной стал отказ от прохождения медосвидетельствования.
Новиков объяснил, что был вынужден сесть за руль автомобиля, так как почувствовал себя плохо и решил самостоятельно отправиться за медпомощью. Сотрудникам ГИБДД, равно как и суду, эти доводы показались неубедительными. В итоге Новикова признали виновным и назначили в качестве наказания арест на 10 суток. Первое обжалование постановления суда осталось без удовлетворения.
В настоящее время в связи с тем, что Новиков находится на больничном, и.о. главы Октябрьского района Барнаула стал первый замглавы администрации по ЖКХ Сергей Мещеряков.
Комментарии
какой упоротый.
Закон суров - но он закон! В камеру сразу ,какое еще обжалование!
Когда уже его выгонит глава города?
Молчание главы уже походит на поддержку и одобрение такого образа действий.
Губернатору тоже любы такие коллеги?
Перенес хирургическую операцию?
Зуб парню удалили,бедняжка!
гнать его в шею, какахи кусок
Глава района и приговор-какое милое словосочетание!
А,Вячеслав Генрихович?
развел Ефремовщину, тоже захотел последний спектакль разыграть на толпу зрителей?
Власть во всей своей красе!
По Бухари всё ясно
Если Фунтик боится пенсионера ФСБшника зачем н
Аулу такой пассажир нужен?
До чего же безграмотные писаки журналисты пошли. Когда же вы запомните. Приговор по уголовным делам. Решения по гражданским делам. Постановления по административным делам выносятся. Дипломы купят и журналистами себя называют.
Франк, когда прогонишь этого нехорошего человека?
Или что?
а франк что хороший?
Если всех плохих человеков из власти выгнать, то там никого не останется.
С Новиковым все ясно. Странное поведение Франка можно объяснить только страхом перед... Перед кем?
у Франка маска на глазах. он ничего не видит.