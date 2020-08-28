В Алтайском крае будут судить двух сутенеров

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю
Правоохранители из Рубцовска завершили расследование уголовного дела по организации занятий проституцией и притонов, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
"В ходе расследования было установлено, что с ноября 2018 по январь 2019 года двое жителей Рубцовска, 1983 и 1990 годов рождения, вовлекали в занятия проституцией жительниц города", – рассказали в ведомстве.
Организаторы нелегального бизнеса предлагали интимные услуги подопечных клиентам бань, гостиниц, кафе, а также предоставляли съемные квартиры.
В начале 2019 года противоправную деятельность пресекли сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью. Тогда операцию по задержанию подозреваемых провели полицейские при поддержке сотрудников Росгвардии.
Уголовное дело по статье "Организация занятия проституцией, а равно содержание притонов для занятия проституцией или систематическое предоставление помещений для занятия проституцией" направили в суд для рассмотрения.
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