Минздрав дал рекомендации по подготовке детей к школе в условиях пандемии COVID-19

Минздрав России призвал родителей объяснить детям опасность коронавируса и напомнить о важности мер профилактики, сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как напомнили в министерстве, риск заражения COVID-19 все еще сохраняется, поэтому взрослые должны с большим вниманием относиться к подготовке ребенка в школу. Родителям стоит на личном примере демонстрировать использование профилактических мер – носить маски и перчатки, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.
Также следует контролировать соблюдение ребенком мер личной гигиены и проверять мытье рук и использование антисептиков. Кроме того, взрослые должны знать симптомы коронавируса и в случае необходимости незамедлительно обращаться к лечащему врачу.
Однако ведомство призвало помнить не только о пандемии, но и о "школьно-обусловленных" расстройствах, вроде заболеваний глаз, мышц и эндокринной системы. Для их профилактики необходимо организовать правильный режим труда и отдыха у ребенка, систематически делать гимнастику для глаз и физические упражнения.
Комментарии
На род.собрании сказали что никаких санитайзеров/рециркуляторов в классе не будет,
фонтанчики питьевые перекроют - носите сами воду,
уборка в классе каждые 2 часа? не фантазируйте так шибко.