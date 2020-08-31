Помощник Лукашенко назвал число белорусов, выступающих против президента

Против президента Белоруссии Александра Лукашенко настроено порядка 20-30% населения страны, завил в ходе общения с протестующими помощник белорусского лидера Николай Латышенок, сообщает РБК.
По мнению чиновника, во время президентских выборов противников главы государства было меньше. Латышенок отметил, что сейчас людей "подогрели", однако 30% — это все равно максимально возможный показатель.
Кроме того, помощник президента заявил, что власти страны не будут вести переговоры с оппозицией. Он подчеркнул, что выборы 9 августа были честными, и в стране подготавливают новую Конституцию, которая позволит решить проблемы мирным путем.
Напомним, что в воскресенье, 30 августа, в Белоруссии прошли масштабные митинги против действующего главы государства Александра Лукашенко и итогов президентских выборов. Протестующие добрались до резиденции Лукашенко. Территорию окружили БТРы, а в центр Минска стянули военнослужащих внутренних войск.
Комментарии
Вот и хорошо
Там хахлы переделали свои ролики и тиражировали их как белорусские, даже разгон водометами у евреев представлены как белорусские на ютубе.
И еще , есть такая пословица : на воре и шапка горит, так вот деушки строившие из себя пострадавших, на самом деле продажные , клеветавшие за деньги, но не только, еще и натравлявшие народ поглупее на силовиков. Такие безмозглые зачинщицы гражданской войны, с потрохами продавшиеся полякам, должны ответить за действо.
то-то от всенародной любви и поддержки 80% старый колхозник-параноик с автоматом прячется)))
Батька или дед-брошенка пенсионный возраст поднял ?
@ Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал протестующих разойтись, объявив, что между ним и Светланой Тихановской достигнута договорённость о заключении династического брака между сыном президента Николаем и Юлией Тихановской. После свадьбы оба законно избранных президента смогут править государством совместно.@
Т.е. даже сами понимают, что 80% не могли набрать
80% не могли набрать
Ну 70 получается, если 30 против... Не принципиально
Кстати, вчера Лукашенко - исполнилось 66, с чем его и поздравляем!
Амик вроде как независимое СМИ или я ошибаюсь? По многолетним наблюдениям конечно нет. Вчера на амике вспомнили статьей "Нестареющая Кэмерон Диаз празднует 48-й день рождения", а про Лукашенко ни слова. Побоялись, что много будет поздравлений, пожеланий здоровья и стойкости. А это не вписывается в ту картинку, которую хочет нам преподнести редакция амика. Как-то так...
То есть они официально признали фальсификацию 10% голосов? Когда признают остальные 40%?
Подгузники купил? Лукашеску убежит, а тебя линчевать-то будут.
А может быть Лукашенко и правда не знает сколько процентов его противников? Результаты выборов фальсифицируются прямо на избирательных участках и настоящих результатов не знает никто. А окружение Лукашенко ему уже все зализали.
Смотрим
#МОНТЯН: Ситуация по Беларуси — пронесло… в этот раз
Здесь подробный анализ событий в Беларуси. Кому лень все смотреть, начинаем с временной отметки 11.13, с 14.00 подсчет выступивших против Лукашенко
Подсчитано, что против Лукашенко выступило 13%.
31.08.2020 10:55
- гость -
Смотрим
#МОНТЯН: Ситуация по Беларуси — пронесло… в этот раз
Здесь подробный анализ событий в Беларуси. Кому лень все смотреть, начинаем с временной отметки 11.13, с 14.00 подсчет выступивших против Лукашенко
Подсчитано, что против Лукашенко выступило 13%.
Посмотрел - манипуляция статистикой и подмена понятий. Все противники Лукашенко - обязательно подписчики Nexta? И прочий бред.
Из-за 13% Лукашенко с автоматом не бегал бы.
11:14- гость - "И прочий бред."
Хотелось бы сравнить с твоим бредом. У тебя есть свои расчеты, приведи их.
а про Лукашенко ни слова. Побоялись, что много будет поздравлений, пожеланий здоровья и стойкости.
Скорее всего, амик другого рода поздравлений побоялся))
"Против президента Белоруссии Александра Лукашенко настроено порядка 20-30% населения страны"
Откуда такие цифры, да еще с разбегом в 10%? На основании каких подсчетов такие выводы? Раньше оппозиция настаивала, что их никак не меньше 97%, затем на заборах появились новые цифры, у Тихоновской 70%, а у Лукашенко 3%. Верить тому, что пишут на заборах?
11:22- гость - "другого рода поздравлений побоялся"
Это твое кастрюлеголовое мнение, большинство разбирается, что происходит и мнение большинства не совпадает с твоим
Да , а канал Некста финансируется поляками. Все произошедшее организовано польскими спецслужбами и амбициями Польши. Забыли поляки что сильная польша, с солидным комплексом неудач, невыгодна не только России , но и Германии, уж слишком много бед в европе породила.
А белорусам советую открыть глаза, польша унитарное государство, там только ляхи, белорусов там не будет.