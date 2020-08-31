Минздрав назвал главного "врага" онкологических заболеваний

Ранняя диагностика является лучшим средством в борьбе с раком. Об этом заявил главный онколог Минздрава Андрей Каприн.
"Нужно понимать, что появление кровяной окраски в любых наших физиологических выделениях – слюна, моча, кал, слизистая – должно наводить на мысль, что нужно сходить провериться к онкологу", – цитирует специалиста радиостанция "Говорит Москва".
Врач напомнил, что шанс победить рак достигает 97%, если опухоль выявляют на ранней стадии.
Ранее врач-онколог Иван Карасев рассказал, что регулярная половая жизнь помогает снизить риск возникновения рака. Но речь идет не обо всех злокачественных опухолях.
Комментарии
Ещё бы вы начинали вовремя лечение, нагло не выкачивая деньги за обследования, у кого нет денег, обследования бесплатно могут проходить до года. То есть опять медики участвуют в геноциде.
Ещё бы вы начинали вовремя лечение, нагло не выкачивая деньги за обследования, у кого нет денег, обследования бесплатно могут проходить до года. То есть опять медики участвуют в геноциде.
"регулярная половая жизнь помогает снизить риск возникновения рака"
Хочу научиться лечить членом, но не знаю, что такое регулярно? Каждый день, 2 раза в день, 3 раза? Утром, вечером, после обеда? Вот у меня привычка каждый день проводить это лечение в 3 часа ночи. Типа, пошел в туалет, а после полечился. Жена не возражает, а для здоровья то это как?
Ещё бы вы начинали вовремя лечение, нагло не выкачивая деньги за обследования, у кого нет денег, обследования бесплатно могут проходить до года. То есть опять медики участвуют в геноциде.
Дада нада как можно раньше задиогнастировать, чтобы было больше времени на развод на бабос и выкачивание