Вторник, 1 Сентябрь, 11:59

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,8
€ 87,83
25°

995319 +0
Обь
300см +32


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День города-2020День знаний-2020Коронавирус на Алтае
Новости

И с автоматом, и с гитарой. Как Юнармия учит детей на Алтае порядку и патриотизму

, ИА "Амител"
Здесь обучают не только военному делу
Фото: vk.com/yunarmiya_altaikrai

Фото: vk.com/yunarmiya_altaikrai

Найти ребенку занятие помимо школы – вечный вопрос для родителей. Ведь нужно, чтобы детям было интересно, они могли научиться чему-то новому и не связались с плохой компанией. И все чаще с этой целью ребята приходят в Юнармию, рассказывает начальник регионального отделения Всеволод Глушков. По его словам, военно-патриотическим воспитанием работа с детьми в организации отнюдь не ограничивается. Ребята учатся моделировать, играть на гитаре и пробуют себя в актерстве. Особенно много секций и кружков там, где Юнармии помогают местные власти.

Научат дружбе и порядку

Региональное отделение Юнармии появилось в Алтайском крае в 2016 году. И с каждым годом в движение приходит все больше новобранцев, отметил Всеволод Глушков. Сейчас в организации состоит больше 10 тысяч ребят со всего региона. Всего в крае насчитывается 486 юнармейских отрядов. Даже в пандемию Юнармия принимает много новобранцев, отметил руководитель регионального штаба.

"С началом пандемии у нас отменилось много мероприятий. Слет регионального отделения, намеченный на февраль, так и не состоялся. Не удалось провести масштабные акции и 9 мая. Но чтобы занять детей, мы организовали онлайн-работу: различные акции в соцсети "ВКонтакте" и Instagram, конкурсы и семинары. И нам продолжают регулярно поступать звонки. Ребята подают заявки, а мы подыскиваем им подходящий отряд. Недавно у нас проходил прием новых детей в движение. Тоже онлайн, но с максимальной торжественностью, которую вообще можно создать в этих условиях", – рассказал Глушков.

Он также добавил, что по мере снятия ограничений Юнармия начинает проводить все больше акций и мероприятий. Например, 1 сентября состоится награждение самых активных юнармейцев. А когда вновь разрешат массовые мероприятия, движение возобновит и свои военно-патриотические слеты и акции.

И на гитаре сыграть, и автомат собрать

По словам Глушкова, самое приятное в работе – благодарность родителей за то, что дети не предоставлены сами себе. Уж лучше ребенок будет учиться разбирать и собирать автомат Калашникова, чем попадет в плохую компанию, уверен глава регионального штаба. Тем более что приучаясь к военному порядку ребята заметно прибавляют не только в физической подготовке, но и в учебе.

Ценят работу юнармейских наставников и местные власти, добавил Глушков. Главы городов и районов края активно помогают движению, выделяют деньги на форму и оборудование, помогают в организации мероприятий и предоставляют помещения для штабов.

"Лучше работа организована там, где есть военные части. Там, где их нет, помогает МВД. Военные и полицейские проводят для детей акции, рассказывают им о своей работе. Но эффективнее всего мы работаем там, где навстречу идет местная администрация. На самом деле Юнармия решает задачи для многих организаций. Например, мы готовим ребят к предстоящей службе в армии. К тому же чем больше ребят занято в военно-патриотическом движении, тем меньше у МВД потенциальных правонарушителей. Да и в целом наши воспитанники вступают в жизнь подготовленными, зрелыми и уверенными в том, чего хотят от жизни", – подчеркнул Глушков.

Так, большую помощь местные власти оказывают отделению Юнармии в Бийске. Недавно глава города Александр Студеникин предоставил штабу в безвозмездное пользование историческое здание, где теперь расположился юнармейский дом. И теперь ребята занимаются там не только военным делом, рассказал глава бийского отделения Евгений Овчинников.

"Наш юнармейский дом – единственный в Алтайском крае и один из трех в Сибири. Мы открыли там самые разные секции: физическая и начальная военная подготовка, волонтерство, стендовое моделирование, театральная студия, игра на гитаре, краеведение, рукоделие и подготовка водителей категории B, C. Ребята могут бесплатно приходить и заниматься. Кроме того, администрация Бийска выделила нам деньги на две ставки руководителя кружков. В дальнейшем, надеемся, их будет больше, и к нам придет еще больше преподавателей", – рассказал Овчинников.

По его словам, очень важно, чтобы у ребенка была возможность попробовать себя во всем. Пусть движение и военно-патриотическое, но главное – чтобы каждый юнармеец нашел себя, будь то военное дело, политика, музыка или театр. А потому мэрия организовывает в юнармейском доме для детей встречи с местными чиновниками, полицейскими и артистами. Ребята перенимают опыт, заводят полезные знакомства, и Юнармия в будущем становится для них хорошим социальным лифтом, отметил Овчинников.

В Барнауле юнармейский дом пока, к сожалению, не открыли. Но в штабе надеются, что в администрации решат этот вопрос и скоро он появится. Ну а пока барнаульская Юнармия работает с комитетом по образованию города: ведомство помогает приобретать форму и организовывать мероприятия.

С поддержкой – еще сильнее

Помогают юнармейцам и местные власти в районах края, подчеркнул Глушков. Например, глава Баевского района Алексей Купин выделил движению более 100 тысяч рублей. У ребят благодаря поддержке появилась униформа, а на слеты и мероприятия они ездят абсолютно бесплатно.

Также глава регионального штаба отметил, что местные власти активно поддерживают юнармейцев в Курьинском, Красногорском, Завьяловском, Локтевском и Павловском районе, а также в Славгороде и Белокурихе.

А глава администрации Алтайского района выделил местному отделению Юнармии временное помещение, пока решается вопрос с постоянным зданием. Кроме того, администрация полностью оплачивает проведение в районе военно-патриотических акций и слетов. Благодаря этому на мероприятия собираются дети даже из самых отдаленных районов, рассказала руководитель отделения Марина Зеленкина.

"Поначалу в администрации не понимали, зачем и как нас поддерживать. Но постепенно мы наладили взаимодействие. Местные власти видят результаты нашей работы: воспитанных, порядочных и целеустремленных детей. Ребята приезжают из далеких сел и по-настоящему сплачиваются. Они не оторваны от мира, всегда чем-то занимаются. И чем больше нас поддерживают, тем больше ребят желает вступить в движение", – рассказала Зеленкина.

Хотят присоединиться к Юнармии даже там, где местных отделений пока нет, подчеркнул Глушков. Из 60 районов края местные отделения пока есть только в 22. По словам главы алтайских юнармейцев, сеть штабов обязательно будет расширяться. Но для этого движению необходима поддержка местных властей. И в тех районах, где администрация заинтересована в том, чтобы дети были заняты полезным делом, работа по открытию штабов уже активно ведется.

Материалы по теме

 

Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

1.09.2020 11:18
- гость -

А это не преступление - давать детям оружие?

1.09.2020 11:59
- гость -

Ни боевое, ни охотничье им никто не даст. Автоматы, которые они разбирают, приведены в непригодное к выстрелу состояние.
Вроде бы дело хорошее, если преподают его правильно. Но вот одно меня коробит - это название. Почему то наименование движения "Юнарми" у меня вызывает стойкую ассоциацию с "Гитлерюгенд". Брррр....

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< сентябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30            
Loading...
11:53
Белорусская оппозиция заявила о создании новой политической партии 0
11:41
15 человек эвакуировали пожарные из барнаульской многоэтажки 0
11:30
Политолог Евгений Сатановский хочет, чтобы "алкаш Ефремов" пропал навсегда 2
11:18
Более 35 тысяч жителей Алтайского края поставили вакцину от гриппа 0
11:06
Полиция возбудила дело после инцидента с пьяной кассиршей в бийском магазине. Видео 1
10:55
ФБК опубликовал расследование, которое Навальный снял перед отравлением 3
10:43
Самая красивая женщина мира прогулялась по городу в прозрачном боди 5
10:31
И с автоматом, и с гитарой. Как Юнармия учит детей на Алтае порядку и патриотизму 2
10:16
Жители алтайского села руками собирают полуживую рыбу на одном из местных озер 1
10:03
Маски и термометрия. Каким будет обучение в Финансовом университете в пандемию 0
09:46
Путин увеличил зарплаты главе СК и генпрокурору 8
09:37
Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Днем знаний 1
09:29
Потеряли сотни миллионов. Барнаульские ТЦ жалеют, что в пандемию помогли арендаторам 19
09:16
В Республике Алтай выявили 19 новых случаев COVID-19 0
09:05
За что выгоняют из класса? Веселые загадки с подвохом для самых умных родителей 0
08:54
"Замечательный праздник". Мэр Барнаула поздравил школьников с Днем знаний 2
08:43
Маски, дистант и никаких гостей. Что ждет алтайских студентов в новом учебном году 2
08:31
Смесь Анджелины Джоли и Ирины Шейк. Как выглядит новая девушка Брэда Питта 10
08:16
Горячую линию по COVID-19 откроют для родителей алтайских школьников 1
08:04
Звезда сериала "Нюхач" решила построить дом в Горном Алтае 4
07:49
Моргенштерн собирается открыть собственный общепит 3
07:35
16 лет трагедии в Беслане. Фотохроника 2
07:19
Новый автобусный маршрут до поселка Новомихайловка запускают в Барнауле 2
07:02
Праздники и похороны будут всегда. Сколько стоят цветы к 1 сентября в Барнауле 2
06:48
Британец с семьей "защищался" от коронавируса на Алтае 4
06:32
День знаний в СССР. Как это было 5
06:17
Жителям Алтайского края разрешили посещать музеи и библиотеки 5
06:03
Ясно и солнечно. О погоде в Алтайском крае в День знаний 0
23:47
Такой день. Причина мора рыбы в озере и крупный пожар в Барнауле 0
23:31
"Я ездил на такси". Ефремов рассказал про день ДТП 10
23:08
Латвия, Литва и Эстония запретили въезд Лукашенко и еще 29 белорусам 3
22:56
В Барнауле внук украл ноутбук у собственной бабушки 0
22:32
Дом научной коллаборации появится в Барнауле 1
22:09
В Бийске муж пьяной сотрудницы магазина ударил покупателя ножом в грудь 6
21:49
В Республике Алтай турист повредил спину во время путешествия по горам 1
21:30
Ведущий вуз России стал партнером правительства Алтайского края 2
21:09
Песков: власти Белоруссии контролируют ситуацию в стране 0
20:47
О второй смене, дистанте и денежных поборах. Развенчиваем мифы про учебный год 2020 0
20:28
Двойник, кредит и блокировка карты. Как преступники обманывают жителей Барнаула? 2
20:12
В Горном Алтае туристку укусила обезьяна 2
19:56
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 155 0
19:35
Барнаульцы пожаловались на кишащую тараканами аллею 2
19:12
Сбербанк передал игрушки для маленьких храбрецов 0
18:51
Власти Алтайского края продали "Цветы Алтая" бийскому предпринимателю 2
18:30
В Барнауле завершили дезинфекцию пешеходных переходов возле школ 10
18:07
Торговля в Алтайском крае практически не заметила пандемию 4
17:53
Застройщик устраняет замечания новоселов барнаульского долгостроя 1
17:40
Царский двор. Как правильно сажать деревья и кустарники 0
17:28
Все для детей. Какая погода будет в Алтайском крае 1 сентября 0
17:15
"Полнейший 18+". Настя Ивлеева на спор выложила "горячее" фото 3

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.