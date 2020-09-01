И с автоматом, и с гитарой. Как Юнармия учит детей на Алтае порядку и патриотизму

Найти ребенку занятие помимо школы – вечный вопрос для родителей. Ведь нужно, чтобы детям было интересно, они могли научиться чему-то новому и не связались с плохой компанией. И все чаще с этой целью ребята приходят в Юнармию, рассказывает начальник регионального отделения Всеволод Глушков. По его словам, военно-патриотическим воспитанием работа с детьми в организации отнюдь не ограничивается. Ребята учатся моделировать, играть на гитаре и пробуют себя в актерстве. Особенно много секций и кружков там, где Юнармии помогают местные власти.

Научат дружбе и порядку

Региональное отделение Юнармии появилось в Алтайском крае в 2016 году. И с каждым годом в движение приходит все больше новобранцев, отметил Всеволод Глушков. Сейчас в организации состоит больше 10 тысяч ребят со всего региона. Всего в крае насчитывается 486 юнармейских отрядов. Даже в пандемию Юнармия принимает много новобранцев, отметил руководитель регионального штаба.

"С началом пандемии у нас отменилось много мероприятий. Слет регионального отделения, намеченный на февраль, так и не состоялся. Не удалось провести масштабные акции и 9 мая. Но чтобы занять детей, мы организовали онлайн-работу: различные акции в соцсети "ВКонтакте" и Instagram, конкурсы и семинары. И нам продолжают регулярно поступать звонки. Ребята подают заявки, а мы подыскиваем им подходящий отряд. Недавно у нас проходил прием новых детей в движение. Тоже онлайн, но с максимальной торжественностью, которую вообще можно создать в этих условиях", – рассказал Глушков.

Он также добавил, что по мере снятия ограничений Юнармия начинает проводить все больше акций и мероприятий. Например, 1 сентября состоится награждение самых активных юнармейцев. А когда вновь разрешат массовые мероприятия, движение возобновит и свои военно-патриотические слеты и акции.

И на гитаре сыграть, и автомат собрать

По словам Глушкова, самое приятное в работе – благодарность родителей за то, что дети не предоставлены сами себе. Уж лучше ребенок будет учиться разбирать и собирать автомат Калашникова, чем попадет в плохую компанию, уверен глава регионального штаба. Тем более что приучаясь к военному порядку ребята заметно прибавляют не только в физической подготовке, но и в учебе.

Ценят работу юнармейских наставников и местные власти, добавил Глушков. Главы городов и районов края активно помогают движению, выделяют деньги на форму и оборудование, помогают в организации мероприятий и предоставляют помещения для штабов.

"Лучше работа организована там, где есть военные части. Там, где их нет, помогает МВД. Военные и полицейские проводят для детей акции, рассказывают им о своей работе. Но эффективнее всего мы работаем там, где навстречу идет местная администрация. На самом деле Юнармия решает задачи для многих организаций. Например, мы готовим ребят к предстоящей службе в армии. К тому же чем больше ребят занято в военно-патриотическом движении, тем меньше у МВД потенциальных правонарушителей. Да и в целом наши воспитанники вступают в жизнь подготовленными, зрелыми и уверенными в том, чего хотят от жизни", – подчеркнул Глушков.

Так, большую помощь местные власти оказывают отделению Юнармии в Бийске. Недавно глава города Александр Студеникин предоставил штабу в безвозмездное пользование историческое здание, где теперь расположился юнармейский дом. И теперь ребята занимаются там не только военным делом, рассказал глава бийского отделения Евгений Овчинников.

"Наш юнармейский дом – единственный в Алтайском крае и один из трех в Сибири. Мы открыли там самые разные секции: физическая и начальная военная подготовка, волонтерство, стендовое моделирование, театральная студия, игра на гитаре, краеведение, рукоделие и подготовка водителей категории B, C. Ребята могут бесплатно приходить и заниматься. Кроме того, администрация Бийска выделила нам деньги на две ставки руководителя кружков. В дальнейшем, надеемся, их будет больше, и к нам придет еще больше преподавателей", – рассказал Овчинников.

По его словам, очень важно, чтобы у ребенка была возможность попробовать себя во всем. Пусть движение и военно-патриотическое, но главное – чтобы каждый юнармеец нашел себя, будь то военное дело, политика, музыка или театр. А потому мэрия организовывает в юнармейском доме для детей встречи с местными чиновниками, полицейскими и артистами. Ребята перенимают опыт, заводят полезные знакомства, и Юнармия в будущем становится для них хорошим социальным лифтом, отметил Овчинников.

В Барнауле юнармейский дом пока, к сожалению, не открыли. Но в штабе надеются, что в администрации решат этот вопрос и скоро он появится. Ну а пока барнаульская Юнармия работает с комитетом по образованию города: ведомство помогает приобретать форму и организовывать мероприятия.

С поддержкой – еще сильнее

Помогают юнармейцам и местные власти в районах края, подчеркнул Глушков. Например, глава Баевского района Алексей Купин выделил движению более 100 тысяч рублей. У ребят благодаря поддержке появилась униформа, а на слеты и мероприятия они ездят абсолютно бесплатно.

Также глава регионального штаба отметил, что местные власти активно поддерживают юнармейцев в Курьинском, Красногорском, Завьяловском, Локтевском и Павловском районе, а также в Славгороде и Белокурихе.

А глава администрации Алтайского района выделил местному отделению Юнармии временное помещение, пока решается вопрос с постоянным зданием. Кроме того, администрация полностью оплачивает проведение в районе военно-патриотических акций и слетов. Благодаря этому на мероприятия собираются дети даже из самых отдаленных районов, рассказала руководитель отделения Марина Зеленкина.

"Поначалу в администрации не понимали, зачем и как нас поддерживать. Но постепенно мы наладили взаимодействие. Местные власти видят результаты нашей работы: воспитанных, порядочных и целеустремленных детей. Ребята приезжают из далеких сел и по-настоящему сплачиваются. Они не оторваны от мира, всегда чем-то занимаются. И чем больше нас поддерживают, тем больше ребят желает вступить в движение", – рассказала Зеленкина.

Хотят присоединиться к Юнармии даже там, где местных отделений пока нет, подчеркнул Глушков. Из 60 районов края местные отделения пока есть только в 22. По словам главы алтайских юнармейцев, сеть штабов обязательно будет расширяться. Но для этого движению необходима поддержка местных властей. И в тех районах, где администрация заинтересована в том, чтобы дети были заняты полезным делом, работа по открытию штабов уже активно ведется.