Виртуальная SIM-карта. "Билайн" начал подключать eSIM в Барнауле

"Билайн" начал подключать eSIM* в 16 городах России. К Москве и Санкт-Петербургу, в которых технология появилась в конце июля, добавились Барнаул, Новосибирск, Казань, Ставрополь, Ростов-на-Дону, Краснодар, Екатеринбург, Кемерово, Волгоград, Владивосток, Саратов, Калининград, Нижний Новгород, Уфа, Оренбург и Воронеж. В этих городах клиенты смогут подключить eSIM в любом магазине сети "Билайн".
"Технология eSIM пользуется спросом у клиентов в Москве и Санкт-Петербурге, и мы делаем ее доступной для жителей еще 16 городов. За три недели количество магазинов, подключающих eSIM, выросло в три раза. Сейчас клиенты могут воспользоваться новой технологией в 1400 салонах. Компания готова развивать проект и пилотировать различные системы удаленного подключения eSIM с помощью уникальных решений собственной разработки", – отметил вице-президент по дистрибуции "Билайна" Андрей Губанов.
Также он рассказал, что в будущем клиент с помощью технологии eSIM сможет из любого места за пять минут подключиться к сети "Билайн". При самостоятельной установке eSIM абоненту не нужно делать сложные настройки. Виртуальная SIM-карта загружается так же легко, как обычное приложение. Андрей Губанов уверен, что удаленная установка eSIM упростит подключение к сети и обогатит клиентский опыт.
У виртуальной SIM-карты есть несколько дополнительных преимуществ. Например, технология не использует пластик и благоприятно влияет на окружающую среду. Кроме того, eSIM безопаснее физического аналога, так как при потере смартфона ее можно сразу самостоятельно заблокировать.
*eSIM – это виртуальная SIM-карта. Теперь вам не нужна пластиковая SIM-карта, которую надо вставлять в телефон. Нужный чип уже есть в самом смартфоне, достаточно просто "записать" на него ваш номер и тариф. И делается это прямо в девайсе. eSIM нельзя сломать или потерять, ведь это информация. При этом виртуальная SIM-карта делает все то же самое, что и обычная – обеспечивает вас мобильной связью и интернетом.
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