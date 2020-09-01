Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
С торжественным маршем и в полицейской форме прошло первое сентября у учеников барнаульской школы № 53. В праздничной линейке приняли участие профильные классы с правоохранительной и инженерной направленностью. Почетными гостями Дня знаний стали губернатор Алтайского края Виктор Томенко и министр образования Максим Костенко, которые пожелали ребятам "успехов, хорошего учебного года, много-много свершений и событий". Помимо поздравлений и важных гостей ученикам школы продемонстрировали модную коллекцию школьной формы. Ее разработали и сшили участники стратегической инициативы "Кадры будущего для регионов. Алтайский край".
После официальной части губернатору и министру устроили экскурсию по школе. Гости посетили музейный комплекс, где находится 3D-панорама "Битва за Москву", а также лаборатории экспериментальной физики и химии, выставку роботов и школьный кванториум.
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