Мошенники оформили кредит и похитили у жителя Барнаула почти 160 тысяч рублей

51-летний житель Барнаула стал жертвой мошенников и задолжал банку крупную сумму денег, пишет пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
По словам мужчины, ему позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Незнакомец сообщил горожанину, что мошенники пытаются оформить на него кредит, и вскоре с ним должны связаться правоохранители, чтобы подтвердить факт мошенничества и возбудить уголовное дело.
В дальнейшем так и произошло – мужчине действительно позвонил лжеполицейский и заверил, что уголовное дело уже возбудили.
Однако вскоре барнаульцу поступил и третий звонок. Девушка представилась "сотрудницей банка" и сообщила, что на счет потерпевшего поступят 130 тысяч рублей, но для их получения необходимо пройти к банкомату и выполнить несколько операций. Мужчина выполнил команды аферистов, в результате чего на его имя банк выдал кредит. Эти же деньги потерпевший перевел на различные счета, продиктованные злоумышленниками.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".
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