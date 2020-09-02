Торжество в прямом эфире. АлтГУ впервые отпраздновал День знаний онлайн

Алтайский государственный университет впервые в своей истории отпраздновал начало нового учебного года в онлайн-формате. Торжественную линейку провели в прямом эфире, который можно было посмотреть на специально созданном портале "День знаний в Алтайском государственном университете", в социальных сетях и на большом LED экране над входом в главный корпус АлтГУ.
"Первое сентября – это не только праздник, но и точка отсчета нового жизненного этапа всех, кто связан с системой образования в нашей стране. Мы еще не знаем, что принесет нам новый учебный год: вновь ковидную самоизоляцию или радость живого общения, но мы утверждаем, что в любой ситуации студенты АлтГУ получат качественное образование благодаря нашему высокопрофессиональному профессорско-преподавательскому составу", – отметил в поздравлении от имени ректората АлтГУ Сергей Бочаров.
По традиции День знаний в АлтГУ открыл парад институтов вуза – видео, рассказывающее обо всех направлениях обучения в Алтайском государственном университете.
В числе четырех тысяч первокурсников АлтГУ – 26 олимпиадников и 27 стобалльников. Лучшему абитуриенту АлтГУ этого года, студенту Института массовых коммуникаций, филологии и политологии – Полине Морозовой вручили "Ключ к знаниям". Символический знак ей передала лучшая студентка АлтГУ 2020 года, выпускница юридического факультета Алина Бушуева.
Еще один традиционный символ Дня знаний в АлтГУ – гигантский студенческий билет – подарил всем первокурсникам ректор Сергей Бочаров. Торжество завершилось премьерой видеоклипа на гимн АлтГУ.
Вечер Дня знаний в опорном вузе продолжился "Посвящением в студенты", также организованным в стиле On Air. В 18:00 в АлтГУ начался молодежный концерт "Я – студент АГУ", где выступили музыкальные группы университета.