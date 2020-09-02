Российскую вакцину от COVID-19 хотят испытывать на добровольцах старше 60 лет

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российскую вакцину от COVID-19 испытают на добровольцах старше 60 лет в случае получения разрешения на применение препарата в старших возрастных группах, сообщает РИА "Новости".
Как рассказал Гинцбург, некоторые сотрудники центра в возрасте 70-80 лет уже сделали прививку российской вакциной "Спутник V".
"Человек 10-15, наверное, не меньше. Они все бодры, здоровы, активны, читают лекции, руководят пациентами, занимаются спортом. Никак вакцинация на них не повлияла", – отметил ученый.
Кроме того, Гинцбург напомнил, что и сам, в возрасте 68 лет, несколько месяцев назад вакцинировался от коронавируса и сейчас прекрасно себя чувствует.
Комментарии
Тоесть после вакцыны их будут намеренно заражать, а иначе как точно узнать, работает вакцина или нет?
На обезьянах дорого. А пенсионеры бесплатные.
2.09.2020 17:29
месный
Тоесть после вакцыны их будут намеренно заражать, а иначе как точно узнать, работает вакцина или нет?
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Сейчас проверяют, как переносится вакцина разными группами людей. То, что она работает, уже проверили.
Чтобы пенсию не платить прививка.
2.09.2020 18:09
- гость -
Работает, да ну. Вроде писали, те кто её создал, что защитный титр не обнаружен и механизм не известен. И каким-же методом, по вашему, можно проверить, что человека она защищает от царьвируса?
За денежку или просто - не хочу проверять ...