Антитела у переболевших COVID-19 постепенно исчезают

Количество антител у перенесших коронавирус людей постепенно снижается. Так, через пять месяцев их становится вдвое меньше. Это может привести к повторному инфицированию, заявила в эфире телеканала "Россия 24" главный внештатный специалист по профилактической медицине Минздрава Лейла Намазова-Баранова.
По ее словам, чтобы побороть COVID-19, недостаточно просто переболеть. Самым эффективным методом остается вакцинация. Прививка дает более сильный иммунитет, а полученные в результате укола антитела сохраняются на протяжении 5-6 лет.
При этом вакцинация необходима даже тем, кто перенес заболевание в легкой форме или бессимптомно. Как отметил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, у таких людей есть иммунитет, но пока не ясно, как долго он сохраняется.
Комментарии
"Прививка даёт более сильный иммунитет, а полученные в результате укола антитела сохраняются на протяжении 5-6 лет"
Вот...Лейла Намазова-Баранова уже 6 лет исследует короновирус.
да ладно?))))
надо постоянно болеть , чтобы они сохранялись правительству на радость
Вакцине месяц от роду, но уже есть данные, что действует 6 лет. А говорят чудес не бывает.
Началась информационная подготовка людей к вакцинации. Скоро будут говорить, что она не только коронавирус лечит, но и повышает иммунитет, нормализует стул и повышает потенцию!
она не только коронавирус лечит, но и повышает иммунитет, нормализует стул и повышает потенцию!
Если от импотенции лечит, то я дедушку уколю.
Кто бы сомневался. Ха-ха
Лейла такая лэйла
Иммунитет либо он есть, либо его нет.
Какая ненавязчивая реклама