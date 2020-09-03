Сибиряк выбросил разгневанную спутницу в мусорный бак и попал на видео

В Омске мужчина во время ссоры с женщиной взял ее на руки и бросил в мусорный бак. Произошедшее сняли очевидцы, видео опубликовало сообщество "Инцидент Барнаул" в Instagram.
На кадрах видно, как пара ссорится на парковке у одного из жилых домов. Мужчина пытался уйти от конфликта, но, предположительно, подвыпившая женщина все равно преследовала его и всячески оскорбляла. В результате мужчина подбежал к обидчице, схватил ее на руки и выбросил в ближайший мусорный бак.
Женщина попыталась выбраться из контейнера, и спустя некоторое время ей это удалось, но с явным трудом. После этого пара снова продолжила скандал, но уже вдали от посторонних. Что стало причиной ссоры и чем она в итоге закончилась, неизвестно.
Комментарии
И снимает на телефон, поколение дебилов...
Баба еще ниче, рано выбросил
14:47 гость Баба еще ниче, с ковидом дружит и другими заболеваниями
Выбросил старую - и в магазин, за новой!
14:55 Подлечить и еще можно пользоваться. Сильно жирно баб в таком возрасте выбрасывать
14:57 Гость "Сильно жирно баб в таком возрасте выбрасывать"
Бабушку еще трахать и трахать, а ее на мусорку выкинули!.
3.09.2020 14:57
гость
Нифига не жирно, если в таком возрасте уже голову греет то самое время, а что будет дальше?!!
И за борт её бросает .. подбежав к контейнеру
А мог бы по разным бакам раскидать.....это не про Питер, а про раздельный сбор, одежду в один бак, бабу в другой, силикон в третий...