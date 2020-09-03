Сильвио Берлускони заразился коронавирусом

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заразился COVID-19. Болезнь у политика протекает бессимптомно. Тест 83-летний Берлускони сдал после возвращения с острова Сардиния.
Известно, что лидер партии Forza Italia самоизолировался на своей вилле в городе Аркоре, который находится в Ломбардии. При этом Берлускони продолжает работать.
Как напоминает РБК, Сильвио Берлускони занимал должность премьер-министра Италии с перерывами около восьми лет. В 2011 году он покинул пост, после того как республиканский парламент проголосовал за бюджет, удовлетворяющий требованиям Евросоюза.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на информацию о заболевании Берлускони. Он выразил уверенность в том, что если итальянскому политику потребуется помощь, то Владимир Путин "даст необходимые указания", сообщает РИА "Новости".
Комментарии
Положительный тест 83-летний Берлускони сдал после возвращения с острова Сардиния.
Дома должен сидеть старый черт,а не шляться черт знает где!(с)
Давно не виделся с другом Вовой.