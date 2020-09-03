Мощный ураган из Тюмени надвигается на Западную Сибирь

Синоптики прогнозируют, что мощный ураган, который обрушился на Тюмень и повалил три башенных крана, в ближайшее время проявит себя в Западной Сибири, сообщает telegram-канал "Сибирь. МБХ медиа".
"Томские коллеги-синоптики у себя в регионе ждут не просто ливни, а очень сильные осадки и порывы ветра до 23 м/с, — рассказал пресс-секретарь Западно-Сибирского УГМС Ренад Ягудин.- Так что каких-то регионах Западной Сибири возможна ситуация, близкая к тому, что было в Тюмени".
При этом эксперт уточнил, что в большинстве случаев мощность урагана утихает пропорционально расстоянию, которое он преодолел, поэтому многие сибирские метеорологи прогнозируют ухудшение погоды, но не настолько сильное, как было в Тюмени.
Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю предупредили жителей региона об ухудшении погоды. В частности, ожидаются ливни, грозы и град.
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