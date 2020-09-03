Четверг, 3 Сентябрь, 19:41

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 75,47
€ 89,14
25°

1009995 +4995
Обь
295см -2


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День города-2020День знаний-2020Коронавирус на Алтае
Новости

Мощный ураган из Тюмени надвигается на Западную Сибирь

, ИА "Амител"
Синоптики не исключают, что может возникнуть схожая ситуация

Синоптики прогнозируют, что мощный ураган, который обрушился на Тюмень и повалил три башенных крана, в ближайшее время проявит себя в Западной Сибири, сообщает telegram-канал "Сибирь. МБХ медиа".

"Томские коллеги-синоптики у себя в регионе ждут не просто ливни, а очень сильные осадки и порывы ветра до 23 м/с, — рассказал пресс-секретарь Западно-Сибирского УГМС Ренад Ягудин.- Так что каких-то регионах Западной Сибири возможна ситуация, близкая к тому, что было в Тюмени".

При этом эксперт уточнил, что в большинстве случаев мощность урагана утихает пропорционально расстоянию, которое он преодолел, поэтому многие сибирские метеорологи прогнозируют ухудшение погоды, но не настолько сильное, как было в Тюмени.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю предупредили жителей региона об ухудшении погоды. В частности, ожидаются ливни, грозы и град.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< сентябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30            
Loading...
19:37
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 158 0
19:05
Реконструкцию улицы Попова в Барнауле завершили на 70% 0
18:34
Кинотеатры, аквапарки и бассейны. Кому разрешил открыться губернатор в сентябре? 0
18:29
Песков не увидел повода для санкций против РФ из-за Навального 5
18:09
Мощный ураган из Тюмени надвигается на Западную Сибирь 0
17:52
Минфин опроверг информацию о введении налога с продажи подержанных вещей 0
17:35
Известный алтайский хирург Юрий Субботин погиб в ДТП 5
17:21
В Алтайском крае открываются кинотеатры и бассейны 7
17:15
Главные "Стрижи" прилетели в Барнаул 1
17:03
Жителей Алтайского края предупреждают о грозах, ливнях и граде 0
16:50
Продажи на "Авито" и "Юле" обложат налогом 14
16:38
МТС назвали самые популярные озера Алтайского края 3
16:29
Виктор Томенко сделал прививку от гриппа 7
16:17
Жители Алтайского края приступили к "Диктанту Победы" 1
16:05
Обвинение запросило для Михаила Ефремова 11 лет колонии 11
15:54
В России хотят запретить продажу безалкогольного пива детям 2
15:39
Стало известно, из-за чего произошел крупный пожар в центре Барнаула 14
15:28
АлтГУ приглашает школьников на курсы программирования в "Яндекс.Лицей" 0
15:15
Россия возобновила международное авиасообщение с Мальдивами, Египтом и ОАЭ 0
15:02
Еще почти пять тысяч россиян заразились коронавирусом 0
14:51
Михаил Ефремов признал свою вину в смертельном ДТП 12
14:42
Алтайскому краю выделили еще 150 млн рублей на "ковидные" выплаты 0
14:30
Сибиряк выбросил разгневанную спутницу в мусорный бак и попал на видео 14
14:16
Разнообразнее и вкуснее. Власти Барнаула пообещали улучшить школьное питание 28
14:04
Дуэйн Джонсон вместе с семьей переболел коронавирусом 1
13:49
Алтайская прокуратура заблокировала сайты со способами незаконной охоты 2
13:37
Правила жизни Искателей. К своему дню рождения "Радио Искатель" запускает спецпроект 10
13:28
Задержанного в Барнауле пособника террористов будут судить в Хабаровске 6
13:15
Правительство выделило 34 млрд рублей на детские выплаты. Куда они пойдут? 2
13:03
"Магис Спорт" открыл новый большой бассейн в центре Барнаула 5
12:51
В Минпромторге объяснили запрет на фотографирование книг в магазинах 5
12:38
Гидрометцентр предупредил о заморозках в Сибири 3
12:23
"На горе детей – не пиариться": краевой омбудсмен рассказала о принципах своей работы 17
12:10
64 новых случая коронавируса подтвердили в Алтайском крае 7
12:01
Сильвио Берлускони заразился коронавирусом 4
11:57
Росгвардейцы вытащили водителя из автомобиля в Барнауле 18
11:40
Камера, мотор! Шукшинский кинофестиваль открыли в Барнауле в "коронавирусном" формате 0
11:04
Звезда сериала "Универ" прилетела на Алтай в одиночестве 4
10:52
Алтайский вуз может потерять профессуру из-за ковидных ограничений 9
10:40
В Алтайском крае строят дороги к фермам и селам 4
10:28
Антитела у переболевших COVID-19 постепенно исчезают 10
10:15
Полицейский и художник спасли тонущую в Катуни женщину 5
10:02
Умер бывший солист "Ласкового мая" 3
09:50
Россия оказалась на одном уровне с Ботсваной по качеству элит 16
09:37
Житель Алтайского края получил ранение, выпил со стрелком и умер 3
09:23
Три башни, две высотки, одна "свечка". В Барнауле утвердили проект ЖК у ТЦ "Гулливер" 55
09:11
Главе Барнаула поднимут зарплату 18
09:00
В каких продуктах содержится сахар и чем его можно заменить. Инфографика 1
08:51
19 новых случаев COVID-19 выявили в Горном Алтае 0
08:39
И снова третье сентября. Мемы про день, "когда горят костры рябин" 4
08:28
Лавров заявил, что в Белоруссии находятся 200 натренированных на Украине экстремистов 13
08:15
Почему в России отмечают День солидарности в борьбе с терроризмом и зачем он нужен 0
08:04
Время не стрелять. Алтайская Росгвардия изъяла 40 единиц оружия 2
07:49
"Почему бы и нет". Теннисистка Софья Жук выложила горячее фото с обнаженной грудью 24
07:35
Сильно переоценены. Почему барнаульские застройщики отказываются покупать участки "с рук" 4

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.