За время пандемии россияне накопили более 2 трлн рублей "под матрасом"

На фоне пандемии коронавируса россияне начали копить деньги в наличном виде: за первое полугодие 2020 года граждане пополнили свои заначки на 2,15 трлн рублей и увеличили свои запасы в 4,6 раз. К такому выводу пришла аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, пишут "Ведомости".

По оценке специалистов, с января по июнь россияне снизили траты более чем на 10%. Если в первом полугодии 2019 года среднтестатистический житель страны ежемесячно тратил почти 27 тысяч рублей на товары и услуги, то в аналогичный период 2020 года траты снизились почти на 2 тысячи.

По словам аналитика ГК "Финам" Алексея Коренева, на фоне пандемии россияне осознали, что у них нет подушки безопасности и теперь они готовы откладывать средства даже в ущерб текущему потреблению. По подсчетам экспертов, в этом году россияне направили на сбережения 7,6% доходов против 1,6% в 2019 году.

При этом некоторые специалисты сомневаются, что россияне хранят такие объемы средств "под подушкой". По мнению директора рейтинового агентства НКР Станислава Волкова, накопления жителей перетекли из невыгодных депозитов в более доходные инвестиции. Косвенным подтверждением этого является статистика Мосбиржки, которая в августе 2020 года зафиксировала рекордное за всю историю количество новых брокерских счетов (515 500).