Новосибирец умышленно переехал на автомобиле жителя Алтайского края

В Алтайском крае осудили жителя Новосибирска. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия. Этим предметом стал автомобиль.

Как сообщают в краевом следственном комитете, инцидент произошел рядом с одним из придорожных кафе Каменского района. Там повздорили двое незнакомых мужчин, оба были пьяны. В результате конфликта 25-летний житель Новосибирска сел за руль автомобиля и стал преследовать пытавшегося убежать 35-летнего оппонента. Скрыться мужчине не удалось: новосибирец переехал его, причинив тем самым различные травмы.

На суде житель сибирской столицы признал свою вину частично, заявив, что не хотел причинять вред здоровью оппонента. Мужчине назначили три года условного наказания.