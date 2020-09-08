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В шахматном порядке. Студенты алтайского техникума частично уйдут на "дистанционку"

, ИА "Амител"
Студенты техникума будут учиться удаленно две недели
Фото: moskva.go2all.ru

Фото: moskva.go2all.ru

Часть учащихся Павловского аграрного техникума переведут на дистант. В редакцию amic.ru обратились родители студентов, которые опасаются, что их дети не вернутся к очной форме обучения и не смогут полноценно усвоить материал.

Мама второкурсника Павловского техника, Алена, рассказала amic.ru, что с 1 сентября ее сын посещал занятия в техникуме в традиционном формате. Руководство ссуза, чтобы выполнить требования Роспотребнадзора о соблюдении дистанции между учащимися, разделило группу на две части, которые занимались в разных аудиториях. 

"Сейчас ребята сидят по одному человеку за партой и наискосок друг от друга, чтобы соблюдать положенное  расстояние. Но занятия в разных аудиториях ведет один и тот же преподаватель. И он бегает от одного класса к другому", – рассказала она amic.ru. Со следующей недели и до конца сентября студентов первого и второго курсов переведут на дистанционное обучение. Как будет организован учебный процесс в октябре, пока неизвестно. Мама студента переживает, что ребята могут остаться в рамках такого формата обучения на неопределенное время. По ее мнению, на дистанте ученики не усвоят материал.

"Им просто выставляют задания на какую-то тему. Они должны сделать и отправить их в электронном виде. Изучение материалов самостоятельно. И это даже не изучение: они просто находят в интернете решение и все. Что это за обучение, вообще непонятно. Я с таким подходом не согласна. Потому что это второй курс, у сына начались предметы по специальности. Такие предметы нужно объяснять. Сам он не научится, это точно", – переживает женщина.

"Дистанционка" по очереди

Заместитель директора по воспитательной работе Павловского аграрного техникума Галина Риккерт сообщила amic.ru, что полностью на дистанционное обучение  студентов переводить не будут. По ее словам, курсы будут "меняться местами". Так, в первой половине сентября в очном формате будут заниматься студенты первого и второго курса. Во второй половине месяца в стены техникума вернутся студенты третьего и четвертого курсов. Решение организовать обучение именно так в техникуме было принято еще до 1 сентября.

"Первый и второй курсы уходят на дистант, третий и четвертый приезжают на очную форму обучения. Потому что необходимо студентов рассаживать в шахматном порядке, по одному. То есть у нас одна группа занимается в двух аудиториях одновременно. В связи с необходимостью соблюдать все эти меры и социальную дистанцию у нас нет возможности принять всех обучающихся разом", – объяснила Галина Риккерт amic.ru.

Как только эпидемиологическая ситуация стабилизируется, все группы вернутся к очной форме обучения. Галина Риккерт также рассказала, что преподаватели занимаются со студентами в Zoom и в системе Moodle.

Напомним, что учебный год 2020 во всех учебных заведениях края из-за пандемии начался не как обычно. В школах Барнаула введено ступенчатое расписание (за каждым классом закреплено свое время начала уроков и перемен). Часть неосновных предметов школьники изучают дистанционно.

Вузы края тоже подстроились под пандемию коронавируса. К примеру, в АлтГПУ с 1 сентября за парты сели только первокурсники. А студенты вторых-пятых курсов первую неделю учились из дома. Пока будут заниматься удаленно и студенты вторых-шестых курсов АГМУ. В АГИКЕ студенты учатся в три смены, а в АГАУ очный и дистанционный формат будут комбинировать.

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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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