Единственный в Барнауле магазин "Декатлон" закрывается

28 сентября в Барнауле закрывается единственный магазин "Декатлон". Об этом сообщили представители компании на официальной странице в Instagram.

"Уважаемые покупатели, спешим вам сообщить, что наш магазин закрывается 28.09.2020, в связи с этим в магазине действуют скидки до 70%", – говорится в сообщении.

На комментарий одного из пользователей, который высказал сожаление в связи с закрытием магазина, авторы аккаунта ответили: "В Барнауле больше не будет магазина "Декатлон".

Магазин спортивного инвентаря в ТРЦ "Арена" открылся в 2016 году. Что стало поводом для закрытия магазина французской сети, пока неизвестно.